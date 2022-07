Suzuki Jimny contra Hummer H2: quem ganha no 'off-road'?

O Suzuki Jimny mantém-se como um melhores 4x4 do momento quando se trata de acelerar fora do alcatrão.

Contudo, terá ele a força necessária para vencer o todo-poderoso Hummer H2 neste confronto entre David e Golias?

A CarWow decidiu colocá-los lado a lado para o tira-teimas e os resultados não deixam de surpreender.

Ambos são reconhecidos pelas linhas quadradas e pela boa distância ao solo, com os ângulos de ataque e de saída a serem dos melhores face aos rivais.

As semelhanças mantêm-se nos motores atmosféricos a gasolina, com a diferença de, no Suzuki, ser um bloco de 1.5 litros com quatro cilindros.

Os 102 cv e 130 Nm por ele desenvolvidos parecem ridículos em relação aos 398 cv e 563 Nm debitados pelo V8 de 6.2 litros do Hummer.

E nem sequer vale a pena levá-los à balança: o pequeno ‘off-road’ japonês pesa apenas 1.070 quilos contra as três toneladas do imponente "jipe" americano.

Se dúvidas houver, basta destacar os 1,62 metros a mais que mede o H2 em relação ao Jimny, reforçado pelos pneus próprios para o 'fora de estrada'.

É na ultrapassagem dos obstáculos a que ambos foram submetidos que as diferenças são mais perceptíveis:

Leve e muito ágil, o Suzuki "navega" com muito mais facilidade nas curvas apertadas e é bem mais rápido nas rampas.

Aliás, nos testes a que ambos foram submetidos, o indómito "samurai" bate o "wrestler" em praticamente todos os desafios.

Só nos terrenos em que pode aplicar toda a potência do seu V8 é que o Hummer consegue ultrapassá-lo.

Pode ser menos imponente mas o Suzuki Jimny custa cerca de metade do preço de um Hummer H2, e gasta muito menos gasolina.

