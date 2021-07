SUV, 'hatchback' e coupé: Alpine antecipa novos desportivos eléctricos

A Alpine prepara-se para lançar três novos desportivos 100% eléctricos, com o primeiro modelo a ser revelado em 2024.

O anúncio foi feito por Luca De Meo, homem forte do grupo Renault, durante a conferência virtual eWays Electro Pop realizada esta quarta-feira.

E já se "conhece" o sucessor do Alpine A110, que a marca gaulesa está a desenvolver com a Lótus, numa imagem que apenas deixa ver as suas linhas.

Aparentemente, as proporções apontam para um desportivo de motor central, com um tejadilho elegante, onde a aerodinâmica terá um papel decisivo.

O segundo modelo tem todo o aspecto de ser um revigorado Renault 5, percebendo-se uma asa traseira proeminente e um capô musculado.

Tudo indica que a linhagem do lendário Renault 5 Turbo dos anos 80 terá um sucessor à altura… mas agora em versão 100% eléctrica.

Desconhecida é mesmo a terceira proposta, com as formas a apontarem para um crossover de alto desempenho. A plataforma onde será construído poderá mesmo ser uma versão modificada da CMF-EV.

Criada para os modelos dos segmentos C e D das várias marcas do grupo Renault, está preparada para receber uma mecânica mais elaborada e uma bateria de maior dimensão.

Se assim for, poderá ser um rival de peso de modelos como o Porsche Taycan, o Tesla Model S ou o Audi e-tron GT.



A Renault afirma que a nova arquitectura irá aumentar o prazer de condução graças ao seu baixo centro de gravidade e a uma distribuição ideal de peso.

A empresa francesa sublinha mesmo o seu "desempenho incomparável", com uma autonomia eléctrica que deverá chegar aos 580 quilómetros.

