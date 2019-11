Suécia está a construir estrada que carrega veículos eléctricos por indução

A empresa sueca Electreon AB começou na semana passada a construção de uma estrada que carrega veículos eléctricos por indução.

Denominado SmartRoad Gotland, este projecto-piloto está a ser desenvolvido na ilha sueca da Gotlândia e é financiado pela Administração das Estradas da Suécia.

Além de ser totalmente invisível, esta solução destaca-se das restantes pele própria tecnologia que lhe serve de base, já que ao contrário de outros sistemas não é necessário haver um contacto directo para haver carregamento.

O primeiro troço, com cerca de 1,6 quilómetros, já começou a ser construído e faz parte da estrada que liga o centro urbano de Visby, capital desta província sueca, ao aeroporto local.

Preparada para todo o tipo de veículos, o primeiro teste desta estrada inteligente será com um camião eléctrico, no princípio do próximo ano, sendo que mais tarde, no Verão, os testes vão prosseguir com um autocarro eléctrico.

O funcionamento deste sistema assenta numa série de bobinas de cobre que são instaladas sob a superfície do asfalto, em valas com até 10 cm de profundidade. Uma vez colocadas a estrada é novamente pavimentada, com estas placas a ficarem escondidas.

A energia eléctrica é depois transmitida aos veículos através de um receptor que será compatível com qualquer tipo de veículo eléctrico. Cada receptor permitirá carregar até um máximo de 15 kW de potência, muito mais do que por exemplo se consegue com os sistemas de travagem regenerativa.

Só em 2022, quando esta estrada estiver operacional, é que será feita uma avaliação por parte da Administração das Estradas da Suécia para avaliar a sua viabilidade e para decidir se este sistema será instalado em mais estradas.