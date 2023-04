Sucesso: gama Volvo Recharge representa 83% das vendas nacionais

A adesão aos modelos electrificados da Volvo no nosso país está a superar as expectativas da marca sueca.

O XC40 100% eléctrico é o ponta de lança da gama Recharge, que já representa uma taxa de penetração de 83% no mercado nacional.

Entretanto, as contas mundiais da Volvo no primeiro trimestre deste ano revelam um crescimento de 10% em relação ao período homólogo de 2022.

"Electrificados" sobem 13%

Estes são mesmo os números mais elevados de sempre da linha Volvo Recharge para os primeiros três meses do ano em apreço.

Os 83% em causa, que compreendem as vendas de modelos plug-in e 100% eléctricos, correspondem a uma subida de 13% face ao período homólogo.

A Volvo sublinha que este acréscimo deve-se, em larga medida, ao desempenho das suas propostas totalmente eléctricas.

E, no primeiro trimestre deste ano, representam já 36% do total das unidades vendidas pela subsidiária portuguesa.

As motorizações híbridas plug-in, por seu lado, são 47% do volume de vendas naquele período, com os modelos com motores térmicos a representarem 13%.

A tabela dos cinco modelos mais vendidos pela Volvo em Portugal no primeiro trimestre é liderada pelo XC40 Recharge 100% eléctrico.

Seguem-se os XC40 Recharge Plug-In, XC60 Recharge Plug-In, C40 Recharge 100% eléctrico e V60 Recharge Plug-In.

Recharge representa 41% no mundo

No primeiro trimestre deste ano, a Volvo registou 162.938 unidades matriculadas, um aumento de 10% em relação ao período homólogo.

A quota da gama Recharge continua a aumentar, tendo representado já 41% das vendas mundiais, revela a marca esta quarta-feira.

De assinalar que, de Janeiro a Março, a quota dos automóveis 100% electrificados foi já de 18% do mix total.

Portugal regista números de electrificação superiores à média mundial da Volvo Cars.

A gama Recharge representa já 83% e os modelos 100% eléctricos equivalem a 36% das vendas totais nacionais no primeiro trimestre.

As vendas mundiais cresceram nos principais mercados, tendo subido 12% na Europa, 16% nos Estados Unidos e 2% na China.

