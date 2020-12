O novo Fiat 500 continua a ser uma verdadeira chave para o sucesso da marca italiana no segmento dos automóveis citadinos electrificados.





Sucesso: Fiat 500 eléctrico soma prémios em França e no Reino Unido

Em França, o 100% eléctrico conquistou o prémio Green Car nos Automobile Awards 2020, votado por um júri de especialistas do sector automóvel, fãs e clientes.

A mesma variante arrecadou, pela primeira vez, um prémio no Reino Unido: o prestigiado Car of the Year and Best Small Electric Car.

O troféu, atribuído pelo portal especializado Driving Electric, foi justificado pelo estilo elegante do novo Fiat 500, assim como pela tecnologia nele incorporado, a autonomia até 320 quilómetros, e o preço da versão Action, que dá acesso à gama.

A dupla vitória acontece após a recente conquista, na Alemanha, dos cobiçados Red Dot Award 2020, na categoria Design Concept, e Best Design 2020 na sua categoria, atribuído pelos leitores da revista Auto Motor und Sport.

Primeiro automóvel 100% eléctrico do grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), o novo Fiat 500 está equipado com uma bateria de 42 kW que assegura uma autonomia até até 320 quilómetros no ciclo WLTP, que pode chegar a 450 em ciclo urbano.

O citadino só precisa de cinco minutos para conseguir carga suficiente para percorrer 50 quilómetros, carregando a bateria até 80% em apenas 35 minutos.

Em termos de desempenho, a bateria combinada com um motor elétrico de 87 kW (118 cv) permite uma velocidade máxima limitada de 150 km/hora, com acelerações dos 0 aos 100 km/h em nove segundos, e de 3,1 segundos dos 0 aos 50 km/hora.

