Saiba quanto custa o novo Fiat 500 eléctrico em Portugal

O novo Fiat 500 já chegou e já tem preços para o mercado português. Disponível em quatro níveis de equipamento - Action, Passion, Icon e La Prima - e em três tipos de carroçaria (berlina, cabrio e 3+1, com uma pequena porta lateral com abertura invertida), este pequeno citadino chega apenas com versões movidas a electrões.

A versão base, a Action, só está disponível com o motor de 95 cv e a bateria de 23,8 kWh de capacidade, estando apenas disponível na versão berlina, ou três portas.

Já a motorização mais potente da gama, que tem por base um motor eléctrico que produz o equivalente a 118 cv e uma bateria com 42 kWh de capacidade, está disponível com os restantes níveis de equipamento (Passion, Icon e La Prima) e com os três formatos de carroçaria.

O novo Fiat 500 eléctrico tem preços a começar nos 23.800 euros para a versão Action de 95 cv e nos 26.800 euros da versão Passion, de 26.800 euros. Os preços vão até aos 36.900 euros da variante La Prima na configuração Cabrio.