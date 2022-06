Sucesso: edição especial First Edition da VW ID.Buzz já esgotou

O preço pode não ter nada de hippie mas a verdade é que Volkswagen ID.Buzz confirmou as expectativas criadas em seu redor.

As 20 unidades da série especial First Edition, colocadas em pré-reserva no portal da marca a 28 de Maio, já todas têm dono.





Recorde-se que o preço desta variante para cinco passageiros fez-se a partir dos 66.500 euros, enquanto a versão profissional fez-se a partir dos 46.500 euros, a que se somou o valor do IVA.

Quem ficou de fora não tem de perder a esperança: em Julho, a Volkswagen Veículos Comerciais vai disponibilizar online o configurador do modelo.

Os clientes poderão "construir" uma ID.Buzz à sua medida com a selecção dos opcionais que mais lhes interessam, e com novas combinações de cores.

"Sabíamos que a chegada da nova ID.Buzz iria ser um sucesso, e a prova disso está à vista", destaca Ricardo Vieira, director geral da Volkswagen Veículos Comerciais.

"Este sucesso de vendas é a prova de que acertámos no produto e na estratégia, e que continuamos a conquistar e a surpreender o público".

A versão profissional ID.Buzz Cargo está já em plena produção na fábrica de Hannover da Volkswagen Veículos Comerciais.

Entra agora na linha de montagem a variante de passageiros, com a chegada dos primeiros exemplares ao nosso país prevista para o Outono.

Até ao final do ano serão produzidas cerca de 15 mil unidades na fábrica que foi construída, em 1956, para produzir a "pão de forma" original.

