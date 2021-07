A entrega de um Bugatti ao seu proprietário é sempre um acontecimento, ainda para mais quando é o último Divo dos 40 exemplares previstos.





Sucesso: derradeiro Bugatti Divo da série limitada de 40 já foi entregue

Revelado em Agosto de 2018 no Concours d’Elegance Pebble Beach, bastaram menos de três anos para construir a série limitada, apreçada a 5 milhões de euros cada unidade.

Embora baseado no Chiron, o Bugatti Divo apresentava uma carroçaria completamente redesenhada.



O "coração" mantinha o mesmo bloco W16 quadriturbo de 8.0 litros e 1.500 cv mas o propósito do hiper carro era ser mais ágil e desportivo sem sacrificar o conforto.

A velocidade máxima está, por isso, "limitada" a 380 km/hora contra os 420 km/hora do Chiron, com uma força descendente de 456 quilos.

A marca de Molsheim sublinha que cada exemplar é totalmente personalizado, com os clientes a darem as suas próprias ideias para terem uma obra de arte única.

Este Bugatti Divo não é excepção, a começar pela pintura exterir em azul brilhante EB 110 LM Blue, combinado com fibra de carbono Dark Blue e jantes em dourado fosco.

A preferência do dono para o interior incidiu sobre as cores French Racing Blue e Deep Blue, com elementos em fibra de carbono cinza fosco.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?