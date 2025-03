A estreia internacional do novíssimo Mitsubishi Outlander em modo híbrido plug-in acontece esta semana no nosso país com ensaios na estrada e em pisos de terra.

Sofisticação: Mitsubishi Outlander PHEV estreia-se em Lisboa

As primeiras fotografias ao vivo do SUV para o segmento D foram já reveladas tendo como pano de fundo a Ponte 25 de Abril em Lisboa e os campos em redor de Montemor-o-Novo.

Desenvolvido para o mercado europeu, o "todo o terreno" na sua génese concepcional está abordagem japonesa I-Fu-Do-Do, num desenho aventureiro com toques "roubados" ao lendário Pajero.

Notável, de acordo com a insígnia japonesa, é que esta quarta geração leva a tecnologia híbrida plug-in a um novo patamar.

O novo Outlander PHEV aumenta a configuração de controlo do motor duplo, ao mesmo tempo que introduz uma bateria com maior capacidade e uma linha alargada de modos de condução.

E, graças à evolução do chassis, o sistema de tracção integral S-AWC muda dinamicamente a potência e o binário de acordo com as condições do piso, aumentando a confiança do condutor em qualquer cenário.

"O novo Mitsubishi Outlander PHEV define novos padrões", explica Frank Krol, presidente e director executivo da Mitsubishi Motors Europe.

"O nosso topo de gama oferece um design autêntico e majestoso para o exterior e o interior", ao mesmo tempo que revela "novos níveis de sofisticação que ajudam a diferenciá-lo da concorrência".

Sofisticação nos detalhes

O impacto visual por fora é assegurado pela dianteira Dynamic Shield, a definir as suas proporções alargadas enquanto a estrutura horizontal da carroçaria dá-lhe uma linha bem musculada.

Atrás é o desenho hexagonal muito esculpido a expressar força e dinâmica, com a disposição dos farolins a enfatizar a largura assim como a estabilidade na estrada.

Afinal, são 4,72 metros de comprimento para uma distância de 2,70 metros entre os eixos motrizes, capaz de comportar cinco ocupantes e uma bagageira com 495 litros, que pode ser alargada até aos 1.422 litros.

A Mitsubishi explica que o arranjo das superfícies, como se fossem esculpidas a partir dum bloco de metal, confirmam a sua robustez, realçada por jantes em liga leve de 18 a 20 polegadas.

A concepção sofisticada do habitáculo, com atenção aos detalhes, reforça o ambiente premium, reforçada pela elevada insonorização para deixar os ruídos indesejáveis do lado de fora.

A bordo percebe-se um tabliê com linhas muito limpas, onde assenta o ecrã de infoentretenimento de 12,3 polegadas mas num plano superior ao painel de instrumentos com a mesma diagonal.

Acima da consola central, que inclui o selector de marchas e os modos de condução, estão vários botões físicos para ajustar a climatização a bordo.

Mais de 80 km eléctricos

O Outlander viu a motorização híbrida plug-in ser completamente revista, com um reflexo palpável no alargamento da autonomia bem para lá dos 80 quilómetros eléctricos graças à bateria de 22,7 kWh brutos.

O sistema motriz combina um bloco atmosférico de 2.4 litros, associado a dois propulsores eléctricos e a uma caixa automática multivariável, para uma potência combinada de 306 cv passados às quatro rodas.

Este aumento da potência permitiu melhorar a aceleração dos zero aos 100 km/h, com um tempo de 7,9 segundos, para uma velocidade de ponta de 170 km/hora.

Os consumos combinados são inferiores a um litro por cada centena de quilómetros, pelo menos enquanto houver carga na bateria, com as emissões de dióxido de carbono a atingirem os 18 g/km.

A recirculação dos gases de escape, a expansão dos canais de arrefecimento e o colector de escape integrado ajudam a melhorar a dinâmica do motor térmico quando aliado aos componentes electrificados.

E, com o aumento da capacidade do depósito de combustível para os 53 litros, a autonomia total combinada pode chegar aos 834 quilómetros.

Chassis mais apurado

Três modos de condução – EV, Series Hybrid e Parallel Hybrid –, projectados para optimizar a experiência de condução, ajudam a maximizar a eficiência e o desempenho.

O sistema "inteligente" Super All Wheel Control (S-AWC) maximiza a tracção independentemente da situação, apoiado pelos sete modos de condução Normal, Eco, Power, Asfalto, Gravilha, Neve e Lama.

Na sua base está uma revisão da suspensão e do desenho da direcção, com os pneus, amortecedores e a taxa de amortecimento regulados para melhorar o conforto de condução e o comportamento em estrada.

E, com uma altura ao solo de 19,5 cm, não será difícil ultrapassar os obstáculos que irá encontrar nas "escapadinhas" fora de estrada.

Prevenir incidentes e mitigar ocorrências definem o conjunto de sistemas de apoio ao condutor de última geração, complementado por sensores para proporcionar uma visão a 360 graus em redor do SUV.

Travagem traseira autónoma de emergência, alerta de ângulo morto, cruise control adaptativo com manutenção de faixa e reconhecimento de peões e ciclistas são algumas das valências disponíveis.

