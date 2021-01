Sleipnir, um mamute de oito rodas para visitar glaciares na Islândia

Atravessar os glaciares da Islândia tem os seus riscos mas a operadora turística Sleipnir Tours tem a solução ideal para o fazer em total segurança.

Eis o Sleipnir, um autocarro de turismo baptizado com o mesmo nome do corcel de oito pernas do deus Odin, em perfeita sintonia com as oito rodas enormes em que assenta.

Criado pelo mecânico Astvaldur Oskarsson, a sua construção custou qualquer coisa como 450 mil euros. A motorizá-lo está um propulsor com 860 cv que consegue levar o autocarro até aos 60 km/hora.

Não será a essa velocidade, no entanto, que consegue atravessar fendas no gelo até três metros de largura na calote polar de Langjokull.

Todavia, este mamute também é conhecido pela sua sede por gasolina: 45 litros por cada 100 quilómetros percorridos!

Cada passeio custa cerca de 65 euros por passageiro mas despache-se porque, devido ao aquecimento global, a calote polar deverá desaparecer até ao final deste século.

