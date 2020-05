Farto de estar fechado em casa? Temos a solução ideal para si!

É daquelas pessoas que já está às cabeçadas à parede lá de casa por não poder sair à rua como quer?

Pois então fuja para um lugar isolado com esta autocaravana e não dê sinais de vida nos próximos 15 dias!

Basta ter à mão 1,389 milhões de euros para a mais recente proposta da Unicat, uma preparadora alemã especializada a "transformar" autocaravanas para o dia do juízo final.

Como base do projecto está um M.A.N. TGS com tracção às seis rodas, equipado com um jogo de baterias de lítio de 24,6 kWh.

A esta "energia" somam-se os 18 painéis alimentados pelo Sol instalados no tejadilho.

Com 5.600 mm de comprimento por 2.480 mm de largura e 2.105 mm de altura, com 4.000 mm de distância entre eixos, e um peso de 19.800 quilos, não estamos a falar de um veículo pequeno.

Apresentado pela Unicat como um "todo o terreno" extremo mas muito manobrável, tem uma autonomia de 3.300 quilómetros graças ao seu depósito de quase mil litros de gasóleo.

O M.A.N. TGS 6x6 está concebido para transportar duas pessoas mas se mais três ou quatro o quiserem acompanhar na sua aventura, há espaço mais do que sobra.

O camião possui enormes depósitos de água potável, e sistemas de refrigeração e congelação que lhe permitem suportar essa companhia

Em andamento, pode contar com a preciosa ajuda de um sistema Garmin para navegar por GPS, câmara traseira e sistema BirdView de 360º.

É verdade que, dentro da autocaravana, o isolacionista não vai ser brindado com algo particularmente tecnológico mas tem quase todas as comodidades de uma casa vulgar… com instalação eléctrica de 220 volt!

Para além de uma cozinha completa, com forno, micro-ondas e lava-louça, tem ainda uma casa de banho separada – sim, não precisa de ir para o meio do mato fazer as suas necessidades fisiológicas – e até um radiador para aquecer a toalha de banho.

As janelas eléctricas à prova de roubo têm duplo isolamento e estores com protecção solar e anti-mosquitos.

Na zona central tem espaço para acomodar todos os inquilinos nos sofás em redor de uma mesa, que é facilmente convertível numa cama de dimensões generosas, a somar ao dossel instalado na traseira do camião.

Claro que, para ter todo este conforto, convém estar de olho nos detalhes técnicos transmitidos através de um complexo painel de controlo para a gestão da energia e monitorização dos níveis de líquidos, entre outros pormenores.

E, se o camião o deixar "pendurado" no meio de nenhures, não se incomode por aí além.

Atrás tem uma plataforma onde pode encaixar um ‘quad’ ou duas motas para o levarem de volta à civilização.

Agora, só lhe resta fintar as autoridades para se escapar a bordo desta autocaravana. Como é bom de ver, discrição é o principal trunfo deste M.A.N. TGS 6x6…