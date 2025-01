Skoda Superb Combi: conforto e eficiência em modo híbrido

O novo Skoda Superb reforça as qualidades que sempre definiram o topo de gama da marca checa com um visual mais contemporâneo e tecnológico.

Maior e mais espaçoso do que nunca, tem na carrinha o principal ponta de lança face a um mercado dominado pelos SUV e os crossovers.

O topo de gama da marca checa assume motorizações a gasóleo e a gasolina, mas sem ignorar as opções electrificadas.

A somar à alternativa mild hybrid está uma versão híbrida plug-in de 204 cv combinados e uma autonomia superior a 100 quilómetros, que o Aquela Máquina já ensaiou em Lisboa e nas estradas dos arredores.

Evolução estética contemporânea

O Skoda Superb Combi mantém nesta quarta geração a receita que fez dele um sucesso quando chegou às estradas europeias há mais de 20 anos, mas agora com uma ousada mudança para o luxo.

Requintada e muito espaçosa, este posicionamento mais dinâmico aponta à conquista de jovens famílias que valorizam o conforto e a qualidade de condução.

É certo que não há diferenças gritantes na evolução estilística face ao antecessor mas um rápido olhar distingue uma grelha mais imponente e novas ópticas LED Matrix.

O pára-brisas mais inclinado dá continuidade a uma linha de tejadilho mais fluida, enquanto atrás se percebe um pára-choques mais volumoso, a dar à carrinha um impacto visual mais personalizado na estrada.

Se o estilo sai reforçado, é inegável o cuidado aerodinâmico das suas linhas, o que permitiu baixar o seu coeficiente para um Cx 0,25.

Maior do que nunca, o Skoda Superb Combi chega aos 4,90 metros de comprimento, com a largura a ser de 1,85 metros e a altura de 1,48 metros, com a distância entre eixos a fixar-se nos 2,84 metros.

Espaço a bordo não falta

As maiores mudanças estão mesmo no interior, à conta dum habitáculo mais moderno e espaçoso, contribuindo para uma bagageira que chega aos 510 litros de capacidade.

A mudança do selector de marchas para a coluna de direcção também permitiu libertar espaço na consola central para guardar pequenos objectos.

O posto de condução é distinguido pelo novo ecrã multimédia de 13 polegadas, alinhado com o painel de instrumentação de dez, sem esquecer o visor head-up.

A inovação está nos controlos inteligentes Smart Dials acima da consola central, que são já uma imagem de marca nos modelos da Skoda

São três botões giratórios, cada um com um pequeno ecrã, para regular funções como a climatização, rádio, modos de condução e navegação.

A carrinha está mais ecológica do que nunca, com os plásticos e os revestimentos a terem origem em materiais totalmente reciclados, mas sem perder o fulgor premium neste topo de gama Laurin & Klement.

Os bancos luxuosos dispõem de regulação eléctrica à frente, sem esquecer o aquecimento e a ventilação, até função de massagem incluem para aliviar as costas nas viagens mais longas.

Rolador por excelência

É difícil ficar desiludido nas primeiras voltas ao volante deste Skoda Superb Combi em modo híbrido plug-in com os seus 204 cv conjugados pelo bloco TSI de 1.5 litros de 150 cv e o propulsor eléctrico de 116 cv.

É certo que, na cidade, os quase cinco metros que tem de comprimento não convida a entrar em ruas apertadas mas no meio do trânsito mostra-se ágil quanto baste.

As acelerações são efectivas mas sempre muito suaves, como se quer numa carrinha para toda a família, com as passagens da caixa automática DSG de dupla embraiagem de seis relações a serem eficientes.

Recarregável a 50 kW DC, a bateria de 25,7 kWh brutos com os mais de 120 quilómetros de autonomia eléctrica que tem, é decisiva para manter os consumos controlados.

Se as vias rápidas são o seu terreno natural, nem por isso se porta mal em estradas mais difíceis. A beneficiá-la está uma direcção responsiva, bem apoiada pela suspensão adaptativa DCC Pro de série.

Como grande rolador que é, o desequilíbrio da carroçaria está limitado ao máximo, mesmo numa condução mais espevitada, para oferecer o melhor compromisso entre eficiência e conforto.

Não se esperem, por isso, viagens repletas de emoção ao volante porque não é essa a missão deste familiar, mesmo quando seleccionado o modo Sport para obter a máxima potência.

Na corrida dos zero aos 100 km/hora, pode contar com um cronómetro de oito segundos, com a velocidade de ponta a bater nos 220 km/hora.

Bom suporte à condução

A "impedir" quaisquer excessos ou distracções está um leque muito efectivo de ajudas à condução, como o Turn Assist a ajudar em manobras evasivas, evitando problemas de sub ou sobreviragem.

O Assist Drive, com manutenção de faixa e controlo activo da velocidade de cruzeiro, e devidamente combinado com a navegação, também ajusta a velocidade à entrada de curvas, cruzamentos ou rotundas.

Outros sistemas já presentes no antecessor foram melhorados, com o Travel Assist a dar uma visão mais efectiva dos carros que lhe estão mais próximos, e do Side Assist a detectar viaturas até 90 metros.

O visual muito apelativo e o óptimo desempenho na cidade e na estrada fazem deste Skoda Superb Combi 1.5 TSI híbrido plug-in um perfeito prazer ao volante.

Sendo o acabamento Laurin & Klement o topo de gama da linha, poderá contar com um preço de partida de 56.500 euros, com os opcionais a elevarem-no até aos 59.750 euros.

