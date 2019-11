Skoda Octavia mais emotivo e mais espaçoso

Mais espaçoso, mais seguro, mais conectado e mais emotivo são as ideias-chave destacadas pela Skoda para o novo Octavia que irá chegar em Abril ao nosso país.

Quer na variante berlina, quer na versão carrinha, o novo modelo que celebra os 60 anos da gama reafirma-se como um carro de família, sem perder a sua distinção quando tem os executivos como público-alvo.

Motores mais limpos e económicos

Apresentado ao mundo esta segunda-feira, na fábrica checa de Mladá Boleslav do grupo Volkswagen, a quarta geração é avançada com um amplo leque de motorizações que se relevam pela sua eficiência sem desrespeitar o meio ambiente.

São três motores a gasolina, com 110 cv (1.0 TSI Evo), 150 cv (1.5 TSI Evo) e 190 cv (2.0 TSI), e um a gasóleo (2.0 TDI), com três níveis de potência (116 cv, 150 cv e 200 cv), que equipam esta nova proposta.

É ainda avançada uma versão equipada com um propulsor 1.5 TSI G-TEC de 130 cv movido a gás natural.

Os motores a gasolina menos potentes integram uma caixa manual de seis velocidades, enquanto a versão 2.0 TSI, com tracção às quatro rodas, está equipada com uma transmissão automática de sete relações.

Já as três variantes equipadas com o propulsor diesel admitem caixas de velocidade manual ou automática, com seis ou sete relações, respectivamente.

A versão mais potente, de 200 cv com tracção às quatro rodas, integra de série uma transmissão DSG de sete velocidade.

São as motorizações mild-hybrid e híbrida plug-in que equipam o Octavia, no entanto, a ganharem maior destaque, numa altura em que a redução das emissões poluentes está na ordem do dia.

Dois motores mild hybrid – 1.0 TSI Evo e-TEC e 1.5 TSI Evo e-TEC –, com caixa automática DSG de sete velocidades, oferecem potências de 110 cv e 150 cv.

Já o modelo híbrido plug-in, equipado com o motor 1.4 TSI iV de 204 cv e uma transmissão automática DSG de seis relações, admite uma autonomia até 55 quilómetros em modo 100% eléctrico, segundo a norma WLTP.

Segurança efectiva com novos padrões

Não seria de esperar outra coisa num carro dinâmico como é o Octavia, ao incorporar os avanços tecnológicos mais recentes para uma melhor segurança activa e passiva na condução.

A assistência de prevenção de colisão, o aviso de saída da faixa de rodagem e o alerta de tráfego fazem a sua estreia na marca, complementando outras soluções de segurança como os Area View, Side Assist e Predictive Cruise Control.

Estes três últimos elementos, aliados às versões actualizadas de reconhecimento de sinais de trânsito, Lane Assist, Traffic Jam Assist, Emergency Assist e Hands-On Detect, formam o sistema de assistência de viagem.

Até nove airbags complementam a oferta de segurança do Octavia, incluindo o um airbag para os joelhos do condutor e airbags laterais traseiros para protecção dos ocupantes.

Sendo o primeiro modelo Skoda a usar tecnologia shift-by wire, significa que o habitual comando da caixa automática DSG é substituído por um novo módulo de controlo localizado na consola central.

É a partir desse elemento que o condutor terá de seleccionar os modos de accionamento, onde também está o botão para o modo de estacionamento.

Skoda Octavia mais emotivo e mais espaçoso

Espaço, muito espaço para todos

Não é apenas a ampla gama de motorizações que destacam as capacidades do novo Skoda Octavia. As linhas exteriores, em termos gerais, reflectem um visual emotivo recheado de personalidade.

Assumindo-se, mais uma vez, como um carro para toda a família, cresceu em todos os sentidos, a começar pelo espaço disponível para acomodar confortavelmente cinco pessoas, e para arrumar tudo e mais alguma coisa.

Em relação à anterior geração, o modelo tem agora 4689 mm de comprimento (mais 19 mm na berlina e mais 22 mm na carrinha) para 1543 mm de largura (mais 15 mm em ambas as variantes).

A bagageira revela-se quase como um "salão" ao ganhar na carrinha, sem os bancos rebatidos, mais 30 litros de capacidade para um máximo de 640 litros, enquanto na berlina, com uma volumetria de 600 litros, ganhou mais 10 litros em relação ao antecessor.

Os faróis LED (Matrix LED em opção), mais estreitos, estão em estreita ligação com o novo pára-choques dianteiro, reforçando uma frente cheia de identidade, complementada por uma traseira de linhas suaves com os farolins LED.

No caso da variante break, as barras do tejadilho enfatizam a sua silhueta, enquanto as mesmas, na berlina, reforçam a sua matriz coupé.

O remate final é dado pelas jantes de liga leve de 19 polegadas, dando ao carro uma aparência bem enérgica.

Interior tecnológico com linhas suaves

No interior prossegue a linha de requinte criada pelos engenheiros da marca checa, onde pontificam os bancos opcionais Ergo e, de série, a estreia do sistema Climatronic de ar condicionado de três zonas.

O painel de instrumentos modular, com uma grande ecrã central independente, foi organizado em diferentes níveis, enquanto a consola central, criada com novos materiais, transmitem ao interior um visual de topo.

De origem é ainda proposto um ecrã de 4,2 polegadas e um visor multifunções Maxi DOT, enquanto, em opção, pode dispor do visor head-up para projectar, no pára-brisas, informações importantes como a velocidade, a navegação, os sinais de trânsito detectados e os sistemas de assistência à condução.

No campo do "infotenimento" estão disponíveis, à escolha, quatro ecrãs, de 8,25 a 10 polegadas de dimensão, podendo os mais evoluídos serem operados por controlo gestual ou por voz.

A integração de um cartão eSIM no próprio sistema permite que o Octavia esteja sempre ligado ao mundo exterior, com acesso contínuo aos serviços online móveis Skoda Connect.



Ambas as variantes do Skoda Octavia chegarão ao nosso mercado em 2020. A carrinha está prevista para Abril enquanto a berlina apenas estará disponível em Junho. Os preços de venda das várias versões ainda não foram divulgados.

