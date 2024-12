Skoda Enyaq em renovação adopta visual 'Modern Solid'

São apenas dois esboços mas já dão para entender como será o futuro Skoda Enyaq 100% eléctrico nas opções SUV e SUV coupé.

Elementos-chave como a linguagem estilística Modern Solid estão bem definidos, logo na dianteira redesenhada com uma Tech-Deck Face iluminada.

As letras da Skoda no capô e os faróis LED Matrix integrados num novo pára-choques dão um porte mais robusto, reforçado por detalhes em Unique Dark Chrome e realçados pela cor exclusiva Olibo Green.

Não foi descurada a elegância das linhas de ambos os modelos, com um impacto imediato numa melhor aerodinâmica graças ao redesenho de toda a área frontal, com reflexo directo na maior autonomia.

Essa ideia está ainda mais marcada no Enyaq coupé, como modelo mais aerodinâmico que é na actual gama da Skoda.

Mantém uma linha de tejadilho descendente a fluir de forma suave sobre a porta da bagageira, com as letras da insígnia checa a sobressaírem na traseira em Unique Dark Chrome.

Não há dados técnicos sobre as motorizações eléctricas de ambos os SUV ,e muito menos a data de estreia, mas tal deverá acontecer no início do próximo ano.

Recorde-se que o actual Enyaq está em produção há pouco mais de quatro anos, enquanto a sua contraparte coupé começou a ser fabricada em Fevereiro de 2022.

