She’s Mercedes Off Road Experience levou 85 mulheres para o 'off-road'

A planície alentejana foi este ano a região escolhida para o She’s Mercedes Off Road Experience, organizado em parceria com o Clube Escape Livre.

Foram três dias de intensa aventura, convívio e descoberta, com uma caravana recorde de 85 mulheres que espalhou charme por terras alentejanas.

Já na sua sétima edição, o passeio "todo-o-terreno" contou com Sara Santos, apresentadora do ‘Aquela Máquina’ na CMTV.

As ases femininas do volante exploraram as capacidades do sistema 4MATIC que equipa os modelos de tracção integral da Mercedes na Serra d’Ossa.

E, nos intervalos para recuperar forças, exploraram o que de melhor as vilas históricas da região têm para oferecer aos forasteiros.

O pó terá sido o maior problema para as participantes nos trilhos de terra, numa altura em que aquela região do país sofre as agruras da seca.

Em Estremoz, as 85 participantes "aterraram" em plena feira medieval que aconteceu, com o povo trajado a rigor.

A parte da tarde foi dedicada a uma visita à Adega Cooperativa de Borba e por uma pedreira de mármore.

As forças foram retemperadas com um jantar no Alentejo Marmoris Hotel & Spa em Vila Viçosa.

A experiência She’s Mercedes Off Road Experience terminou pelos caminhos paisagens da Herdade do Forte do Conde em São Romão.

Antes, no entanto, houve tempo para uma visita ao Centro da Ciência do Café, nas instalações dos Cafés Delta em Campo Maior.

Foi também este o espaço escolhido para mostrar o novo Mercedes EQE SUV, cuja apresentação internacional aconteceu há dois meses no nosso país.

Terminada esta aventura fora de estrada, de 20 e 22 de Outubro acontece o Mercedes-Benz 4MATIC Experience mas agora dedicado à facção masculina.

Os poderão desfrutar dos magníficos caminhos off-road a partir das termas de São Pedro do Sul, com o Grande Hotel Thermas a servir de base ao evento.

