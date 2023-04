Continental GT especial celebra vitória do Speed 8 em Le Mans

Há uma nova colecção de modelos especiais da Bentley, a anteceder a edição 2023 da prova de resistência mais lendária de sempre.

Em causa está o 20.º aniversário da sexta vitória da Bentley nas 24 Horas de Le Mans, e a celebração do centenário da primeira corrida realizada no circuito de La Sarthe.

Devidamente baptizada como Le Mans Colection, a linha exclusiva preparada pela Mulliner distribui-se por 48 exemplares coupé e descapotável do fantástico Continental GT.

Tributo ao Speed 8

Cada um dos exemplares da Le Mans Collection inclui detalhes únicos por fora e por dentro que replicam a estética do Bentley Speed 8, vencedor em 2003 da mítica prova.

A divisão Mulliner inspirou-se naquele bólide para pintar os Continental GT e GTC num Verdant Green, com o número sete em evidência na grelha frontal, assim como a faixa branca Moonbeam a atravessar o desportivo.

A especificação Blackline recupera o preto e o verde do Speed 8, enquanto os elementos Styling em fibra de carbono da carroçaria são finalizados em preto com uma faixa subtil em Moonbeam.

O Beluga Black foi seleccionado para a parte inferior do pára-choque dianteiro, as molduras dos retrovisores laterais e na área traseira do porta-bagagem.

Jantes em liga leve de dez raios e 22 polegadas pintadas em preto envolvem os discos de travão carbono-cerâmicos e as respectivas pinças em vermelho.



Luxo desportivo a bordo

Os interiores dos Continental GT e GTC são bem mais confortáveis e luxuosos do que os do Bentley Speed 8 mas sem perder o espírito desportivo que o caracteriza.

O cockpit é decorado com pele Beluga enquanto o tecido Dynamica decora os bancos, com as cores monocromáticas atenuadas pelos pespontos contrastantes dos bancos e dos cintos de segurança em Hotspur.

O volante de um raio às seis horas, revestido em Beluga e Dynamica, também apresenta costuras contrastantes Hotspur.

O acabamento em folheado no tabliê e nas portas conjuga o Piano Black e a fibra de carbono de alto brilho, com uma fina faixa cromada a separá-los.

O habitáculo é ainda distinguido pelo ecrã rotativo de três vias da Bentley, configurável como um ecrã sensível ao toque, com duplo folheado ou com mostradores analógicos.



Há um truque, no entanto: em vez do mostrador central convencional está um pequeno visor envidraçado a exibir uma das válvulas do V8 biturbo de 4.0 litros que equipa o Bentley Speed 8.

O motor foi retirado do carro após a corrida e preservado, com 24 das 32 válvulas originais a serem recriadas em 48 artefactos para esta colecção exclusiva de Grand Tourers.

Outro exemplo da atenção aos detalhes é o novo relógio digital com ponteiros, que substitui o original analógico, e as seis vitórias da Bentley em Le Mans, incrustadas em fibra de carbono de alto brilho.

W12 biturbo avassalador

O bloco W12 biturbo de 6.0 litros ganha nestes Continental GT e GTC preparados pela Mulliner uma dinâmica ainda mais apetecível.

Assumido pela insígnia britânica como o 12 cilindros mais poderoso da era moderna, os 659 cv e 900 Nm que debita são passados às quatro rodas através de uma caixa automática de oito relações.



As acelerações são já bem conhecidas: 3,6 segundos para bater os 100 km/hora, com a velocidade máxima cravada nos 335 km/hora.

A combinação de várias tecnologias no chassis confere a cada um dos exemplares um nível de agilidade, desempenho e qualidade de condução que a Bentley define como excepcionais.

O sistema Dynamic Ride e a suspensão pneumática activa de três câmaras com amortecimento adaptativo, são imprescindíveis para esse equilíbrio.

E, em opção, pode-se sempre personalizá-lo com discos de travão carbono-cerâmicos, controlo variável de estabilidade electrónico, quatro rodas direccionais e diferencial electrónico autoblocante.

A Bentley não definiu preços para as variantes GT e GTC do continental, nem quando começa a entregar os primeiros exemplares.

