'Sentry Mode' do Tesla Model 3 derrete gelo e neve do pára-brisas

O frio que se faz sentir no nosso país, como no resto da Europa, tem causado dissabores aos automobilistas quando chegam ao carro de manhã e vêem os congelados.

Se tem um Tesla com Sentry Mode, a tarefa pode estar facilitada, já que a área aquecida que rodeia a câmara do Sentry Mode do Tesla Model 3 é capaz de derreter o gelo e a neve acumulada no pára-brisas.

A "novidade" foi dada pelo americano Jon Herrity numa página do Facebook "alimentada" pelos condutores do "eléctrico" de Elon Musk.

Claro que a área libertada do gelo e da neve é diminuta; seria preciso muita energia da bateria do carro para conseguir limpar todo o vidro.

No entanto, o sistema, que está sempre em funcionamento, é um alerta para quem quiser praticar algum acto de vandalismo na viatura já que estarão sempre a ser filmados sem que o saibam.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?