Chama-se Bouteille Noire e é um casco para guardar a garrafa de champanhe de 15 litros que irá acompanhar o milionário dono da La Voiture Noire da Bugatti na passagem do ano.





Sem ideias para a passagem de ano? Abra uma 'Bouteille Noire' da Bugatti!

O presente é o mais recente acessório desenvolvido entre o construtor de Molsheim e a Champagne Carbon, numa parceria iniciada em 2018.

A Bouteille Noire é mais um exemplo das mil e uma personalizações que a Bugatti está preparada para fazer nos seus super modelos, segundo as exigências dos seus clientes.

A Bouteille Noire foi revelado há algumas semanas num evento privado realizado no The Londoner Hotel, bem no centro da capital do Reino Unido.

Levada a leilão, a garrafa e respectiva caixa para guardá-la foi arrecadada por um dos clientes mais antigos da Bugatti.



O lance final não foi divulgado mas terá chegado aos largos milhares de euros por uma peça que é única.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?