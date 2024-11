Segunda Circular de Lisboa com trânsito condicionado até Junho

A Segunda Circular em Lisboa está sujeita desde segunda-feira a condicionamentos de trânsito durante a noite, para trabalhos de requalificação da iluminação até 7 de Junho do próximo ano.

No anúncio feito esta quinta, o município lisboeta explica que o condicionamento rodoviário decorre nos dias úteis entre as 22h00 e as 06h00, mas será interrompido entre 15 de Dezembro e 5 de Janeiro.

Com um investimento de 729 mil euros, a intervenção visa melhorar a qualidade e as condições de iluminação da Segunda Circular.

Em causa está a maior "uniformidade e conforto visual, promovendo a eficiência energética e contribuindo para reduzir o custo de manutenção das luminárias", de acordo com o comunicado da autarquia.

A empreitada prevê a "substituição de todas as colunas e luminárias existentes", sendo as novas colunas instalados no local das já existentes.

Serão instaladas cerca de 380 colunas e 720 luminárias com tecnologia LED, associadas a um sistema de telegestão que permitirá controlar e obter informação sobre todos os aparelhos de iluminação.

Quanto aos condicionamentos de trânsito, no sentido Aeroporto-I.C. 19 (Lisboa-Sintra) serão condicionadas as vias da esquerda e central, enquanto no sentido inverso será a via da esquerda.

A Câmara de Lisboa estima que estes melhoramentos permitam reduzir a factura energética em cerca de 81 mil euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?