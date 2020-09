SEAT tem novo presidente. Conheça Wayne Griffiths

Está encontrado o sucessor de Luca de Meo - saiu para liderar a Renault - à frente da SEAT. Wayne Griffiths, CEO e Presidente da CUPRA e Vice-Presidente Executivo Comercial da SEAT, passa a ser o Presidente da marca de Martorell e assume funções no próximo dia 1 de Outubro.

De acordo com um comunicado divulgado pela SEAT, Wayne Griffiths vai acumular as novas funções com todas as que já tinha, nomeadamente com a liderança da CUPRA, cargo que ocupa desde Janeiro de 2019.

Ligado ao Grupo Volkswagen desde 1989, Wayne Griffiths passou pela primeira vez na SEAT em 1991, tendo permanecido até 1993. Depois de vários anos na Audi, regressou à marca espanhola em 2016 para ocupar o cargo de Vice-Presidente Comercial da SEAT.

Já com ele à frente da área comercial, a SEAT viu as suas vendas aumentarem em mais de 40% entre 2016 e 2019, quebrando todos os recordes.

Quanto a Carsten Isensee, presidente actualmente em funções, vai permanecer como Vice-Presidente Executivo de Finanças e IT da SEAT, Já Herbert Steiner será o Vice-Presidente de Produção e Logística.