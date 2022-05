Seat Mó eScooter 125 já chegou; saiba o preço

Para quem não prescinde de uma mota para circular nas grandes cidades mas que tem de ser eléctrica pelo respeito ambiental, chegou ao nosso país a nova Seat Mó eScooter 125.

Primeiro veículo de duas rodas 100% electrificado da marca espanhola, o motor debita 7 kW (9,5 cv), podendo chegar aos 9 kW (12 cv) de potência máxima, com o binário a atingir os 240 Nm.

Como a própria designação da e-scooter indica, está equiparada a uma motorizada com um motor térmico de 125 cm3.

A velocidade de ponta chega aos 95 km/hora, com os zero aos 50 km/hora a fazerem-se em 3,9 segundos, e Ecoo consumo eléctrico a ficar-se, em média pelos 3,15 kWh/100 km.

A bateria de 5,6 kWh, que pode ser trocada, oferece uma autonomia máxima de 133 quilómetros, com o carregamento numa tomada convencional ou em carregadores públicos a demorar entre seis a oito horas.

A Seat Mó eScooter 125 dispõe de um ecrã digital onde são exibidos os dados mais óbvios da condução, como a velocidade média e actual, a carga da bateria e a respectiva temperatura, e a autonomia.

Possui três modos de condução – Eco, City e Sport –, com o primeiro a privilegiar os consumos e a autonomia, e o último a velocidade e a travagem regenerativa, a que se soma a função de marcha atrás.

A estética é realçada por linhas vincadas, destacando-se ainda uma suspensão frontal eficaz para absorver as irregularidades do piso e as rodas de 15 polegadas à frente e de 14 atrás.

Capaz de transportar condutor e "pendura" de forma prática e segura, está equipada com luzes full LED à frente e LED atrás.

Com a aplicação My Seat Mó é possível ligar um telemóvel para receber informações em tempo real do desempenho da mota, ou simplesmente para abrir o banco e ligar ou desligar o motor.

A Seat Mó eScooter 125 está já disponível para encomenda a partir de 6.250 euros, sem contar com as despesas de legalização.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?