Pode não ter reparado tal tem sido o ritmo de lançamentos mas a BYD tem já sete modelos presentes no mercado nacional.

Sealion 7 da BYD abre encomendas; todos os preços do SUV coupé

O Sealion 7 é a proposta mais recente, ele que é o quarto exemplar da linha Ocean Series do construtor chinês, depois dos Dolphin, Seal U, e Seal, este último votado Carro do Ano no nosso país em 2024.

O SUV 100% eléctrico é proposto no acabamento Comfort com um propulsor de 313 cv e tracção traseira, enquanto as variantes Design e Excellence, com dois motores, passam 530 cv às quatro rodas.

O novo modelo chegará aos concessionários nacionais ainda antes do ano terminar, com a entrada na gama a fazer-se a partir de 47.990 euros.

Familiar com raça desportiva

É mais um exemplo da ofensiva europeia encetada pela chinesa BYD: apontado ao segmento D-SUV, o novo familiar alia um visual com perfil coupé a um forte desempenho desportivo.

Baseado na e-Platform 3.0 Evo, estica-se até aos 4,83 metros de comprimento, com os 2,93 metros que separam os dois eixos a proporcionar um amplo espaço a bordo para cinco pessoas.

A bagageira chega aos 520 litros de capacidade, elevados aos 1.789 litros com os bancos traseiros rebatidos, somando-se mais 58 litros sob o capô para guardar os cabos de carregamento.

Há ainda mais de 20 compartimentos para guardar pequenos objectos, incluindo uma área para carregar telemóveis por indução.

O habitáculo segue o espírito de família já presente nos modelos linha Ocean Series, com um painel de instrumentos 10,25 polegadas alinhado com um ecrã multimédia rotativo de 15,6 polegadas.

A equipar o infoentretenimento está o software mais recente da BYD, com uma interface reformulada que permite exibir o SUV em 3D, e privilegiar a interacção com o condutor através dos comandos vocais.

Na segurança e apoio "inteligente" à condução, o DiPilot 10 alia os sensores de radar a um sistema de vídeo para soluções como a velocidade de cruzeiro adaptativa e a assistência a engarrafamentos.

Autonomia superior a 500 km

O BYD Sealion 7 é proposto em três variantes, com a entrada na gama a fazer-se no nível Comfort com um motor eléctrico a debitar 230 kW (313 cv) e 380 Nm às rodas traseiras.

As acelerações são generosas, com a "corrida" dos zero aos 100 km/hora a fazer-se em 6,7 segundos para uma velocidade máxima de 215 km/hora.

A bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP), com 82,5 kWh brutos, admite uma autonomia superior a 480 quilómetros entre carregamentos a 150 kW DC, bastando 30 minutos para carregá-la de dez a 80%.

A tracção integral é assegurada nos níveis Design e Excellence, equipados com dois propulsores para uma potência e binário combinados de 390 kW (530 cv) e 690 Nm.

Em ambos a luta contra o cronómetro dos zero aos 100 km/hora faz-se em 4,5 segundos, mantendo-se a velocidade de ponta nos 215 km/hora.

A diferença entre os dois está mesmo na capacidade da bateria: o primeiro equipa um acumulador de 82,5 kWh para distâncias acima dos 450 quilómetros.

Já o topo de gama tem uma bateria de 91,3 kWh brutos para uma autonomia em redor dos 500 quilómetros, sendo recarregável de dez a 80% em 24 minutos num posto rápido de 230 kW.

Versão Potência / Binário Bateria Autonomia Preço Comfort 313 cv / 380 Nm 82,5 kW Até 482 km Desde 47.990 euros Design 530 cv / 690 Nm 82,5 kW Até 456 km Desde 51.990 euros Excellence 530 cv / 690 Nm 91,3 kW Até 502 km Desde 56.490 euros

