Sapadores de Lisboa reforçados com dois Ford Trucks

O Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa viu a sua frota e equipamentos de socorro reforçados com dois Ford Trucks 4142M 8x4.

Equipados com uma superestrutura AmpliRoll de 26 toneladas, ambos foram entregues no último sábado numa cerimónia oficial no quartel de Alvalade.

Os equipamentos adquiridos no âmbito da Jornada Mundial da Juventude integram-se no investimento de 5 milhões de euros daquela instituição.

Esta é mais uma aposta da Ford Trucks no segmento de veículos pesados para bombeiros, após superar em mais de mil os veículos a circularem nas estradas nacionais.

A expansão da subsidiária portuguesa inclui também melhorias na rede de assistência técnica no nosso país. Em Braga, abre em breve o sétimo ponto de assistência, prevendo-se até ao final do ano a abertura de uma filial no Funchal.

