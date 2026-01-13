Salvador Caetano entra na Irlanda com aquisição do grupo Cedar

As compras internacionais na Salvador Caetano Auto prosseguem a bom ritmo: agora foi a vez do grupo Cedar a permitir a entrada do conglomerado nacional no mercado irlandês de distribuição e retalho automóvel.

A aquisição é efectiva a partir desta terça-feira, com a actual equipa de gestão a manter-se inalterada nesta fase para orientar o desenvolvimento do grupo no país.

Constituído por mais de 600 trabalhadores, o grupo Cedar comercializou quase 28 mil viaturas em 2025, assegurando um volume de negócios anual próximo dos mil milhões de euros.

Apontada como uma plataforma estratégica para o crescimento do grupo português, a empresa detém os direitos de distribuição das marcas Nissan, Renault, Dacia e Alpine na Ilha Esmeralda.

O negócio de retalho é suportado por nove concessionários próprios dedicadas àquelas insígnias, assim como a representação de outras como a Peugeot, Citroën, Mazda, Suzuki e Opel.

O segmento de viaturas usadas assume igualmente um papel estratégico no portefólio do grupo Cedar através da marca própria Windsor, suportada por uma rede de comercialização com expressão nacional.

"A Salvador Caetano Auto traz para a Irlanda uma experiência acumulada de 80 anos, assumindo-se como um novo líder na indústria automóvel irlandesa", congratulou-se o administrador executivo Sérgio Ribeiro.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?