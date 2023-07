Salão de Munique: novo protótipo redefine entrada na gama Mercedes-Benz

A Mercedes-Benz vai revelar em Setembro um protótipo que irá redefinir o segmento de entrada na sua gama automóvel.

A novidade será a estrela maior da insígnia germânica no Apothekenhof, lado a lado com as principais propostas da insígnia germânica no salão de Munique.

Entre 5 e 10 de Setembro, o concept car revela a visão da Mercedes-Benz para a inovação, o design e a experiência digital.

E, embora sejam nulos dados mais específicos, vislumbra-se na única imagem de perfil um coupé de linhas elegantes rodeado por uma linha luminosa.

O Apothekenhof é também o open space onde os visitantes poderão ensaiar toda a gama de veículos eléctricos e electrificados da marca.

Em estreia irão estar os novos EQA, EQB e EQV da Mercedes-Benz, assim como o novíssimo Classe E All-Terrain.

É a terceira variante da gama a ser revelada em três meses, depois da berlina e da carrinha.

À semelhança daquelas duas propostas, esta versão offroad também será electrificada e disporá de uma versão híbrida plug-in.

E, só para aguçar o apetite, avança ainda com o primeiro vislumbre camuflado do ícone "todo-o-terreno" da Mercedes-Benz.

Será, sem dúvida, o novíssimo Classe G, que tantos admiradores granjeou mundo fora, mas agora 100% eléctrico sob a provável designação EQG.

O público também poderá apreciar os visitantes os expoentes da visão da construtora para um futuro totalmente eléctrico.

Em causa está o programa de tecnologia Vision EQXX no campo da eficiência, e o super desportivo Vision One-Eleven no campo do desempenho.

