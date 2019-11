Saiba quanto vai custar a gama do novo Opel Corsa em Portugal

Apresentada na última edição do Salão Automóvel de Frankfurt, em Setembro, a sexta geração do Opel Corsa prepara-se para chegar ao mercado português já no próximo dia 21 de Novembro, com preços a partir de 15.510 euros.

Descrito pela própria marca como "o automóvel certo para todos", o novo Corsa conta com uma imagem totalmente renovada, com motores mais eficientes, uma carroçaria muito mais aerodinâmica e está mais dinâmico d que nunca.

Construído em tempo recorde, dada a integração da Opel no Grupo PSA, este Corsa usa a mesma plataforma modular do novo Peugeot 208, que foi feita de raíz a pensar em todos os tipos de motorizações, pelo que à imagem do 208, o novo Corsa apresenta solução diesel, a gasolina e a electricidade, ainda que esta última só chegue ao mercado nacional na Primavera de 2020, com 330 km de autonomia e preços desde 29.990 euros.

"O Corsa da sexta geração é o mais dinâmico, o mais prático e o mais apelativo de todos os Corsa", disse José Barata, Brand Manager da Opel Portugal, que afirma que "este é um Corsa que vai trazer de novo a Opel a um lugar de destaque no segmento, que já foi seu de pleno direito em gerações anteriores do modelo".

Nós já conduzimos o novo Corsa e as primeiras sensações ao volante foram muito positivas. Durante a próxima semana vamos publicar o ensaio completo ao Corsa (F) equipado com o motor 1.3 turbo a gasolina de 100 cv e contar-lhe tudo ao pormenor, mas por enquanto apresentamos-lhe toda a gama de motores disponível e dizemos-lhe quanto vão custar.

São cinco as motorizações disponíveis no novo Corsa, três a gasolina, uma a gasalho e a eléctrica, denominada Corsa-e, que referimos acima.

A gama a gasolina é formada por um bloco de 1.2 litros de três cilindros que se distribui por três versões distintas: 1.2 atmosférico com 75 cv e 1.2 turbo com 100 e 130 cv. Quanto ao diesel, é um bloco de quatro cilindros com 1.5 litros de capacidade que debita 100 cv de potência.

Estes motores podem ser associados a três caixas distintas: uma manual para o 1.2 de 75 cv; de seis para o 1.2 turbo de 100 cv e 1.5 turbodiesel de 100 cv; e uma automática de oito velocidades para o 1.2 turbo de 100 e 130 cv, esta última disponível pela primeira vez num Corsa.

Disponível nas versões Edition, Elegante e GS Line, sendo esta última uma variante com imagem mais desportiva, a fazer lembrar os GSi do passado, o novo Corsa tem preços a começar nos 15.510 euros no nível de equipamento Edition (motor 1.2 de 75 cv). O Elegance começa nos 17.610 euros (1.2 de 75 cv) e o GS Line é proposto a partir de 19.360 euros (1.2 turbo de 100 cv).

Quanto ao eléctrico (já disponível para encomenda), como já lhe dissemos, chega a Portugal na Primavera de 2020 com preços desde 29.990 euros.

Tabela de preços completa: