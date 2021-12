Safarista é o novo 'restomod' do Lancia Delta Integrale

Depois do Futurista, uma interpretação restomod muito própria do "clássico" Lancia Delta Integrale 16v, a Automobili Amos avança com nova proposta.

Com um visual ainda mais arrojado, o Safarista está concebido como se de um protótipo de rali se tratasse. Com a eficiência e a fiabilidade como principais objectivos, este Lancia Delta revisitado é marcado pela simplicidade.

Foi adoptada uma carroçaria em fibra de carbono pintada a branco e preto, com detalhes em laranja. As portas traseiras do modelo original "desapareceram", transformando o Safarista num verdadeiro coupé compacto.

A preparadora italiana justifica a revisão estética para reforçar a sua manobrabilidade fora da estrada. Para isso montou jantes específicas , e novos pára-choques e guarda-lamas alargados com entradas de ar.

Uma asa traseira proeminente, e dois escapes laterais reforçam a estética agressiva do desportivo.

O chassis foi reforçado para cumprir os regulamentos do Grupo A, e a suspensão ajustável também foi revista.

O habitáculo, marcado pelos revestimentos em Alcantara, foi igualmente renovado com uma gaiola de protecção, e bancos com arneses de quatro ou cinco pontos.

Atrás do volante está um painel de instrumentos digital, um travão de mão de competição, uma roda sobresselente e um extintor de incêndio.

O motor turbo de 2.0 litros do Lancia Delta Integrale original foi actualizado pela Autotecnica com um novo sistema de refrigeração para ambientes adversos.

Os mais de 300 cv debitados são transmitidos às quatro rodas por uma caixa sequencial, apoiada em diferenciais derivados de rali.

A Automobili Amos prevê produzir apenas dez exemplares do Safarista para assegurar a sua exclusividade.

O custo da transformação está avaliada em cerca de 570 mil euros, mas primeiro terá de ter Lancia Delta Integrale 16v para a concretizar.

