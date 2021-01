Sabia que Jeremy Clarkson é 'adorado' numa igreja do Uganda?

Sabia que em Jjeza, no Uganda, há uma congregação evangélica que tem Jeremy Clarkson como "líder" religioso?

Chama-se Igreja de Jeremy Clarkson e foi rebaptizada em 2013 quando o apresentador passou pela vila, com James May e Richard Hammond, nas filmagens do episódio Africa Special para o Top Gear.

Ao volante de três carros comprados em segunda mão, o trio tinha como objectivo encontrarem a nascente do rio Nilo, no Lago Victoria.

Localizada a uma hora de carro da capital Kampala, Jjeza era de particular interesse, já que o extravagante apresentador tinha como alcunha, na série da BBC, o mesmo nome da povoação.

E até brincou com o nome da igreja – Jjeza Holiness Church –, afirmando que o "adoravam" no sentido religioso do termo.

Jeremy Clarkson afirmou-se muito lisonjeado com a honra e ficou a adorar a vila desde então, devidamente localizável no Google Maps, e com o nome da igreja em lugar de destaque.

