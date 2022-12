É a berlina mais potente de sempre da linha classe S com o selo AMG, com argumentos de potência e conforto que são uma verdadeira barbaridade.

S 63 e-Performance: um Mercedes-AMG de luxo com 802 cv de força

O novo Mercedes-AMG S 63 e-Performance híbrido plug-in apresenta-se com o conhecido bloco V8 biturbo de 612 cv e 900 Nm, alinhado com um motor eléctrico de 140 kW (190 cv) e 320 Nm.

São 802 cv de potência e 1.430 Nm de binário máximos, passados às quatro rodas direccionáveis através de uma transmissão automática multidisco AMG Speedshift MCT-9G de nove relações.

O resultado está bem à vista: mesmo a pesar 2.595 quilos, cumpre os zero aos 100 km/hora em 3,3 segundos, para uma velocidade máxima que poderá ultrapassar os 290 km/hora.

Claro que este número apenas é possível desde que equipado com o AMG Driver’s Package já que, de série, a berlina tem "trancada" nos 250 km/hora a velocidade de ponta.

Autonomia de fora

Novidade neste Mercedes-AMG S 63 e-Performance está a separação dos dois propulsores, com a potência e binário do motor eléctrico incide directamente no eixo traseiro sem passar pela caixa automática

O eixo traseiro possui uma unidade de propulsão eléctrica com diferencial autoblocante electronicamente controlada e uma caixa de duas velocidades com actuadores eléctricos.



A bateria de 13,1 kWh, com apenas uma autonomia até 33 quilómetros, tem por objectivo dar mais energia ao motor eléctrico, com a potência de 140 kW a ser dada durante dez segundos ou 80 kW de forma contínua.

Pensada para carregar e descarregar de forma rápida e contínua (tem três níveis de retenção de energia), dispõe de um avançado sistema de refrigeração dieléctrico que circula pelas células.

Mecânica apurada

Como é habitual nas versões de alto desempenho da marca, a berlina equipa todos os elementos possíveis para melhorar o comportamento dinâmico.



Dispõe de série o sistema AMG Ride Control+, com suspensão pneumática activa e amortecimento regulável, e barras estabilizadoras electromecânicas.

O sistema de travagem é composto por discos específicos de 400 mm à frente e 380 mm atrás, que podem ser trocados, em opção, pelos seus equivalentes carbono-cerâmicos.

Para tirar o maior partido da potência e conforto, a berlina dispõe de sete programas de condução: Electric, Comfort, Battery Hold, Sport, Sport+, Slippery e Individual.

Todos esses modos estão adaptados ao nível da propulsão, caixa de velocidades, AMG Dynamics, direcção e ruído do escape.



Luxo extremo

Por fora, o AMG S 63 e-Performance recebe os traços habituais da divisão desportiva da Mercedes para lhe conferirem um carácter mais agressivo do que no Classe S convencional.

A dianteira destaca-se pela grelha panamericana com as típicas barras verticais, suportada por pára-choques específicos e rodas de 20 polegadas, que podem ser trocadas por jantes forjadas de 21 polegadas.

É possível optar por acabamentos prateado ou em preto em elementos como as molduras dos retrovisores, com a traseira a exibir escapes duplos sem pudor na traseira.

O interior é desportivo quanto baste mas também muito luxuoso, com materiais e acabamentos de elevado requinte.



O tabliê conta com um ecrã multimédia configurado com o mais recente sistema MBUX e com dados de telemetria caso se queira acelerar num circuito.

Para os mais atentos, percebe-se em algumas das imagens da fotogaleria um pequeno bloco integrado no lado esquerdo da grelha dianteira.

Trata-se de um sensor LiDAR para o reconhecimento de obstáculos, um dispositivo essencial para que a berlina disponha da capacidade de condução semi-autónoma de nível 3.

O Mercedes-AMG S 63 e-Performance tem chegada prevista aos concessionários europeus ao longo do próximo ano, embora sem uma data específica assinalada, desconhecendo-se também o seu preço.

