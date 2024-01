Um minúsculo construtor lituano repensou o conceito do kit para fabricar um super desportivo inédito.

RR01: só custa 35 mil euros… mas terá de montá-lo em casa!

O RR01 criado pela Rhino Racing assume-se como uma proposta positiva nesse campo para quem quer ter um potente espécime por um preço em conta.

E, surpresa das surpresas, tem um preço de partida de 35 mil euros apenas… mas terá de ser montado no destino!

Um Audi R8 mais ligeiro

A fazer fé nas palavras da fabricante, o RR01 oferece uma experiência de condução emocionante, à conta do seu baixo peso aliado a um potente motor.

E, embora projectado para a competição ou apenas para divertir-se nos track days, pode ser uma óptima solução para "escapadinhas" de fim de semana.

Na sua base está um chassis monocasco em alumínio com caixa de segurança integrada e suspensão ajustável, e uma carroçaria em plástico reforçado com fibra de vidro.

O elemento mais dispendioso está, sem dúvida, no motor: um V10 TFSI de 5.2 litros, "roubado" ao Audi R8 e totalmente reconstruído com peças novas.

Com apenas 1.150 quilos de peso, os 487 cv passados às rodas traseiras através de uma caixa sequencial de seis relações são mais do que suficientes para levá-lo aos 300 km/hora.



A Rhino Racing assinala, no entanto, que o carro pode comportar qualquer tipo de motor térmico.

Personalizações a dedo

A construtora lituana oferece vários pacotes de personalização para o RR01, dependendo da sua utilização em estrada ou em circuito.

A lista de opcionais inclui peças reforçadas para uso em pista, como travões AP Racing de alto desempenho e um novo sistema de refrigeração do motor.

Nem sequer são esquecidas as jantes em liga leve de 19 polegadas, "calçadas" com pneus Toyo Proxes semi-lisos.

O interior, decorado com pormenores Alcantara e fibra de carbono, compreende bancos Tillett com cintos de segurança Sabelt com seis pontos de aperto.



Vidros em policarbonato, volante de F1 com painel de instrumentação de 4,3 polegadas dão o tom competitivo.

O infoentretenimento e a navegação, compatíveis com Apple CarPlay e Android Auto sem fios, são regulados por um controlador rotativo personalizado.

A Rhino Racing anuncia um tempo de espera de seis a oito meses para serem entregadas todas as peças para montar o super desportivo.

Com um preço de partida de 35 mil euros, fantástico é o RR01 conseguir a façanha de ficar pelos 56.200 euros, já com todos os opcionais incluídos.

