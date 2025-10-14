 Pesquisa
Roscoe de Lewis Hamilton imortalizado em Lego

13:15 - 14-10-2025
 
 
Roscoe de Lewis Hamilton imortalizado em Lego

Lewis Hamilton está ainda a recompor-se da morte de Roscoe mas no último fim de semana o piloto da Ferrari recebeu uma prenda inédita para recordar para sempre o seu mais fiel amigo.

Duas fãs emocionaram o heptacampeão mundial de Fórmula 1 e os seus milhões de fãs ao oferecerem-lhe um quadro em Lego com a imagem do amado bulldog que morreu há 15 dias.

"Este retrato tocou-me", elogiou o piloto britânico da Ferrari na sua conta do Instagram. "O nível de detalhe é incrível, e não consigo imaginar quanto tempo levou" a concluir o quadro.

"Muitos de vós também perderam animais de estimação. Sei que, onde quer que esteja, Roscoe está rodeado de amor e boas vibrações, como quando estava vivo".

