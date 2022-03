Rocks-e Kargo: micro-eléctrico da Opel para entregas quase a chegar

Foi já revelado o Opel Rocks-e Kargo, o quadriciclo eléctrico comercial com 75 quilómetros de autonomia e para o qual não é preciso carta de condução.

O irmão gémeo do My AMI Cargo, da Citroën, apresenta as mesmas dimensões: 2,41 metros de comprimento por 1,39 de largura e 1,52 m de altura.

São mais de 400 litros de capacidade de carga, o que lhe permite estar apto para pequenas entregas nas ruas mais estreitas de qualquer cidade.

O Rocks-e Kargo chegará ainda ano aos mercados alemão e holandês, embora não se saiba ainda o preço e a data de chegada ao nosso país.

Em vez do banco para o "pendura", como no Opel Rocks-e de dois lugares, esta variante comercial conta com um compartimento de carga modular.

A separá-lo do posto de condução está uma divisória vertical, que pode ser colocada na horizontal e servir como mesa ou base para cargas até 40 quilos.

Ligeiramente elevado atrás dela está outro compartimento de armazenamento para pequenos objectos como óculos de sol, calendários ou canetas.

A cobertura também pode ser guardada por trás do banco do condutor, para transportar objectos maiores e mais altos com comprimentos até 1,2 metros.

Entre outras soluções de armazenamento, o Rocks-e Kargo consegue oferecer mais de 400 litros de volume de carga com um peso máximo de 140 quilos.

Tal como na variante para dois passageiros, o motor eléctrico tem uma potência contínua de 6 kW (8 cv).

Nas acelerações até aos 45 km/hora de velocidade máxima, essa potência chega aos 9 kW (12 cv).

A bateria de 5,5 kWh pode ser totalmente recarregada em cerca de quatro horas através de uma vulgar tomada doméstica ou numa estação de carregamento pública.

