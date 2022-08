Rimac Nevera #001 já está nas mãos de… Nico Rosberg!

O primeiro Rimac Nevera já tem dono: nada mais, nada menos do que Nico Rosberg, campeão mundial e Fórmula 1 pela Mercedes em 2016.

E foi o próprio piloto a viajar de propósito à Croácia para "levantar" o carro na fábrica da construtora em Zagreb das mãos de Mate Rimac.

Foi o exemplar #001 que lhe caiu em sorte já que o #000 ficou, logicamente, na posse do fundador da marca

Rosberg já prometeu dar, no seu canal do Youtube, as primeiras impressões ao volante do hiper desportivo eléctrico, depois de já ter guiado o protótipo.

Limitado a 150 exemplares, o Rimac Nevera é alimentado por quatro motores eléctricos com uma potência e um binário combinados de 1.914 cv e 2.360 Nm.

As acelerações são mais do que excitantes: 1,97 segundos para arrancar dos zero aos 100 km/hora e 9,3 segundos para chegar aos 300 km/hora. A velocidade máxima? Qualquer coisa como 412 km/hora, o que o coloca a par do Bugatti Chiron.

A electricidade é dada por uma bateria de 120 kWh constituída por lítio, manganês e níquel, e com uma autonomia WLTP até 550 quilómetros.

Exclusivo como é, o preço de partida para o hiper desportivo começa nos 2 milhões de euros antes de impostos. E o valor deverá subir ainda mais com as múltiplas personalizações disponíveis para "decorar" o Rimac Nevera.

