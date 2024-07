Rimac festeja 15 anos em Goodwood com Nevera muito especial

A Rimac Automobili volta a levar o electrizante Nevera ao Festival de Velocidade de Goodwood mas agora numa cor inédita para celebrar os 15 anos sobre a sua fundação.

Baptizado com um óbvio 15th Anniversary Edition, o primeiro dos nove exemplares desta série limitada exibe uma pintura inédita que contrasta o tom fosco do cobre com a fibra de carbono exposta.

Esta evolução estilística bicromática é completada por fora com novas jantes em liga leve de 20 polegadas, assim como o emblema da série especial de aniversário e o distintivo padrão Rimac.

O interior segue as mesmas premissas, com os botões anodizados da consola central e do volante em cobre, assim como os puxadores das portas.

Os estofos dos bancos e dos revestimentos são propostos em pele num preto ousado ou num branco imaculado, com os pespontos em cobre e com os encostos de cabeça a exibirem o 15 gravado.

E, a realçar que este Nevera é ainda mais especial do que a versão original está uma placa com a inscrição One of Nine – 2009/2024 no apoio do braço.

Sem surpresa, é preciso ter a conta bancária bem recheada para ter em casa um dos nove exemplares desta série especial.

Cada exemplar do 15th Anniversary Edition custa 2,35 milhões de euros, já com todas as opções incluídas que também compreendem malas e sacos de viagem personalizados a combinar com as cores do habitáculo.

Resta agora saber se o hiper desportivo em apreço consegue bater o recorde da subida mais rápida dos quase 1.900 metros que tem a rampa de Goodwood.

Há um ano, o especial Nevera Time Attack estabeleceu a melhor marca para um carro de produção com uns impressionantes 49:32 segundos.

