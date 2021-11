Richard Hammond já abriu a sua oficina de ''clássicos''

Chama-se The Smallest Cog e é a última "brincadeira" de Richard Hammond. Sim, o ex-anfitrião de Top Gear decidiu envolver-se no negócio de restauro de "clássicos".

Com a oficina ainda a sofrer os últimos arranjos, o apresentador fez uma visita guiada às instalações para a DriveTribe no dia em que foi inagurada.

Capaz de acolher até sete automóveis, a oficina dispõe de áreas de serralharia, cabine de pintura e bate-chapas.





É também um sonho cumprido por parte do actual cicerone do programa The Grand Tour, ao lado de Jeremy Clarkson e James May.

Hammond viu-se obrigado a leiloar a sua colecção de "clássicos" em Agosto, para conseguir o dinheiro necessário para montar o negócio.

Certo é que a oficina será peça central para o programa Richard Hammond’s Workshop, embora o restauro de "clássicos" não esteja dele dependente, como sublinha o apresentador.

