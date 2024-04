Revuelto único celebra primeiro Lamborghini Arena

A primeira edição da Lamborghini Arena realizada no último fim de semana no circuito italiano de Imola teve um convidado especial.

Nada mais, nada menos do que uma versão única, do novo Revuelto híbrido plug-in da marca do touro.

A apresentação foi mais um exemplo da miríade de opções que o programa Ad Personam oferece para personalizar a preceito as propostas da Lamborghini.

Visual distinto

Novos elementos em fibra de carbono em cores contrastantes ajudam a criar um efeito visual distinto, a começar pela carroçaria num cinzento Grigio Hati.

Detalhes em Verde Scandal acentuam a linha inferior do super desportivo, assim como o tejadilho, as capas dos retrovisores e os contornos do difusor.

O conjunto é combinado com o Verde Chiaro das pinças de travão, com a área inferior da asa traseira a exibir as cores da bandeira italiana.

O capô é atravessado por duas faixas em Nero Noctis, a destacar toda a dinâmica do Revuelto.

O tejadilho e o cofango traseiro, assim como o spoiler, as entradas de ar e as soleiras são feitos em fibra de carbono exposta brilhante.



Esse efeito é realçado pelas jantes em liga leve Altanero em preto de alto brilho, sendo de 21 polegadas à frente e de 22 polegadas atrás.

Interior ultra-desportivo

O interior prossegue a mesma filosofia, com os bancos em Nero Ade, sendo em Verde Scandal os pespontos e os logótipos nos encostos de cabeça.

O forro do tecto é decorado com um bordado exclusivo do circuito de Imola em Bianco Leda com as escapatórias em Verde Scandal.

Exclusivas são ainda as placas em fibra de carbono com os logótipos Lamborghini Arena 2024 e Ad Personam nas extremidades do tabliê.



Revelado ao mundo em Março do ano passado, o Lamborghini é o primeiro HPEV, traduzido como Veículo Electrificado de Alto Desempenho.

A equipá-lo está um bloco V12 atmosférico de 6.5 litros montado em posição central traseira.

A ele estão associados três motores eléctricos, estando um deles integrado na nova transmissão de dupla embraiagem de oito relações.

Com um binário de 725 Nm e uma potência de 1.015 cv, a velocidade máxima supera os 350 km/hora, acelerando em 2,5 segundos dos zero aos 100 km/hora.

