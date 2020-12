O Renault Zoe é o carro eléctrico de passageiros mais vendido na Europa, com mais de 84 mil exemplares comercializadas entre Janeiro e Novembro.





Renault Zoe é líder absoluto europeu nos 'eléctricos'

De acordo com a marca do losango, aqueles números correspondem a quase o dobro das unidades vendidas no mesmo período do ano passado, com um crescimento superior a 80% nas vendas.

O modelo é líder absoluto em França, Alemanha, Itália, Espanha e Portugal, com o nosso país a contabilizar 1.066 viaturas vendidas nos 11 primeiros meses de 2020, correspondente a 16% de quota de mercado neste segmento.

Os números são tanto mais assinaláveis tendo em conta que, desde o lançamento da primeira geração, em 2012, já foram comercializados mais de 268 mil Renault Zoe no Velho Continente.

Também o segmento comercial electrificado na Europa é liderado pela Renault com o seu Kangoo Z.E., patente nas 8.498 unidades vendidas até Novembro, tendo 115 viaturas sido comercializadas no nosso país.

Já o recente Renault Twingo Electric, com chegada prevista para o início do próximo ano, e que pretende ser uma referência do construtor para o segmento A, conta com 1.760 matriculações na Europa, sendo 14 nacionais.

A gama 100% eléctrica da Renault é constituída, para além do Zoe, Kangoo Z.E. e Twingo Electric, pelo mini-carro Twizy e pelo furgão Master Z.E.

Esta linha será enriquecida em breve com o modelo de série derivado do protótipo Mégane eVision, concebido para o segmento C, e que terá o Volkswagen ID.3 como um dos seus principais rivais.

Construído sobre a plataforma CMF-EV, que partilha com o Nissan Ariya, o concept car usa um motor eléctrico com 220 cv e 300 Nm.

Alimentado por uma bateria de 60 kWh, capaz de suportar carregamentos rápidos até 130 kW, pode atingir 100 km/hora em menos de oito segundos.

"Apesar do contexto sanitário, as vendas de veículos eléctricos na Europa continuam com grande dinamismo", assevera Gilles Normand, director da divisão de veículos eléctricos e serviços de mobilidade da Renault.

"Com índices de crescimento de 70 a 80% nos principais países europeus, as vendas de viaturas eléctricas já representam 5% do mercado".

