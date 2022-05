Renault Scénic Vision: híbrido a hidrogénio rumo ao futuro

Só chega em 2024 ao mercado mas a Renault revela já as linhas daquele que será o seu próximo "eléctrico" pensado para as famílias.

Esta quinta-feira, no salão ChangeNow que está a decorrer em Paris, foi revelado o Scénic Vision, um protótipo que prefigura o automóvel para as famílias do século XXI da insígnia francesa.

Autonomia até 800 km

A suportá-lo está a plataforma modular CMF-EV em que é montado o Renault Mégane E-Tech Electric mas a principal novidade está mesmo no sistema motriz híbrido eléctrico-hidrogénio.

Além do motor eléctrico de 160 kW (218 cv), a dar tracção às rodas traseiras, e da bateria de 40 kWh que o alimenta, dispõe de um depósito para 2,5 quilos de hidrogénio e de uma célula de combustível de 16 kW.

A ideia da Renault por trás deste sistema é que a carga da bateria dê a autonomia suficiente para os percursos rotineiros de casa-trabalho-casa.

Para as viagens mais longas, a célula de combustível de 16 kW localizada no piso atrás da bateria, transforma o hidrogénio em electricidade para alimentar o motor eléctrico.

Esta opção surge como um extensor de autonomia já que, sendo o processo de recarregamento mais rápido d que as recargas eléctricas, as paragens para abastecer seriam muito mais curtas.

A autonomia pode chegar aos 800 quilómetros, segundo dados da Renault, com o hidrogénio a poder ser usado para elevar a temperatura da bateria em climas mais frios, para melhorar a sua eficiência energética.



Esta configuração tem igualmente a vantagem de manter o peso do Scénic Vision em redor dos 1.700 quilos, por não ser necessário equipá-lo com uma bateria de maior capacidade.

Contudo, é a própria construtora gaulesa a sublinhar que uma rede de abastecimento de hidrogénio só deverá ser efectiva no final desta década.

Devido a este enorme constrangimento, significa que o Scénic Vision a ser lançado daqui a dois anos deverá ter uma bateria com uma capacidade superior aos 40 kWh avançada neste protótipo.

Berlina disfarçada de SUV

Quase sem surpresa, este Renault Scénic Vision quase nada tem a ver com o monovolume a quem vai buscar o nome.



Pelo contrário, o protótipo retoma os códigos estilísticos inaugurados pelo Mégane E-Tech Electric, com o capô alto e arredondado, e as linhas traseiras angulares, a meio caminho entre uma berlina mais alta e um SUV.

A distância entre eixos chega aos 2,84 metros ao invés dos 2,69 daquele modelo, para um comprimento de 4,49 metros, com a largura a chegar aos 1,9 metros e a altura aos 1,59 metros.

Aspecto distinto neste Scénic Vision são as portas traseiras "suicidas", sem um pilar B a separá-las das da frente.

Os mais atentos também não deixarão de reparar nas jantes de 21 polegadas equipadas com abas activas que abrem e fecham para melhorar a aerodinâmica ou arrefecer os travões.



No Scénic Vision estão incorporados 70% de materiais reciclados, com a reciclagem dos componentes de aço, alumínio, fibra de carbono e plástico a chegar aos 95%, ficando de fora os revestimentos em pele.

Já a platina usada para fabricar os eléctrodos da célula de combustível é reciclada a partir dos catalisadores de carros com motores a combustão ou híbridos em fim de vida.

Segurança na condução

O Scénic Vision inaugura um habitáculo totalmente novo que deverá ser padronizado nos futuros modelos que a construtora irá lançar nos próximos cinco anos.

E, do lado da tecnologia, irá oferecer uma série de auxiliares à condução para aumentar a segurança rodoviária, sendo o sistema Safety Coach a peça-chave dessa concepção.



A partir dos dados obtidos pelos sensores e câmaras do automóvel, aquela ferramenta analisa os hábitos de condução e o nível de distracção do condutor.

As informações são conjugadas com os dados fornecidos pelos sensores internos, assim como pelo sistema de navegação e pela partilha de dados dos veículos circundantes.

Os alertas e os avisos agressivos são substituídos por notificações multi-sensoriais, de maneira a reforçar a capacidade de antecipação, vigilância e reactividade do condutor.

A Renault sublinha mesmo que, com o Safety Coach, será possível baixar em 30% o número de acidentes rodoviários e reduzir substancialmente o número de vítimas mortais.

