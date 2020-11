Renault Mégane renovado a partir de 24.750 euros

Já abriram as encomendas no nosso país para o rejuvenescido Renault Mégane, a partir de 24.750 euros, sendo a principal novidade a versão E-Tech híbrida plug-in na carrinha Sport Tourer, revelada em Fevereiro, em Paris, numa apresentação onde o Aquela Máquina esteve presente.

Modernidade actualizada

Com três níveis de equipamento – Zen, Intens e o novo R.S. Line, que substitui o GT Line –, a estética exterior da quarta geração deste modelo foi retocada de forma visível.

Os pára-choques foram redesenhados para uma melhor aerodinâmica, complementados pela nova grelha dianteira e pelas novas jantes em liga leve.

Os faróis incorporam agora a tecnologia LED Pure Vision, que aumentam a luminosidade em 30%.

Os farolins, com "piscas" dinâmicos, e os faróis de nevoeiro são igualmente LED, com os puxadores das cinco portas a passarem a ser iluminados.

Tecnologia em alta

O interior está também mais refinado mas é a componente tecnológica que ganha protagonismo no habitáculo.

O Renault Mégane ganhou um novo painel de instrumentos digital de 10,2 polegadas, com replicação da navegação, e o sistema multimédia Easy LinkASY LINK com ecrã táctil até 9,3 polegadas.





Personalizável por cada utilizador, a navegação entre os diferentes menus é apresentada como bastante intuitiva.

Com recurso à aplicação MY Renault, através do telemóvel, é possível interagir à distância com o veículo, como a procura da sua localização, e o envio de rotas.

Através do ecrã Easy Link, ou de um botão posicionado na consola central, é possível aceder ao sistema Multi Sense, agora com novos gráficos e configurações ainda mais intuitivas.

Os quatro modos de condução (Eco, Confort, Sport e My Sense), que na variante híbrida ‘plug-in’ são apenas três, oferecem diferentes desempenhos dinâmicos do motor e das passagens das velocidades da caixa automática de dupla embraiagem EDC.





Condução semi-autónoma

O Renault Mégane conta ainda com sistemas de ajuda à condução de última geração, destacando-se o sistema que permite a condução semi-autónoma de nível 2.

A assistência na condução em auto-estrada e trânsito combina o regulador de velocidade adaptativo com o auxiliar de condução de centragem na via, que também funciona em curva.

O sistema, que regula a velocidade entre os 0 e os 160 km/hora, mantém a distância de segurança aos veículos que circulam à frente, permitindo a paragem e arranque da viatura até três segundos sem intervenção do condutor.





Alerta de obstáculo traseiro, que indica a passagem de veículos quando está a sair do estacionamento é feita por radares, com uma cobertura de 180°.

No domínio da segurança, destaca-se ainda o sistema de travagem de emergência activa com detecção de peões, alerta de transposição involuntária de via, e avisos de fadiga, ângulo morto e excesso de velocidade, com reconhecimento dos sinais de trânsito.

Motorizações alargadas

O Renault Mégane E-Tech híbrido plug-in, apenas disponível na carrinha Sport Tourer, assume-se com a principal novidade da gama.

A bateria de 9,8 kWh (400V) que o equipa permite-lhe percorrer, em modo 100% eléctrico, 50 quilómetros em circulação mista ou até 65 quilómetros em condução urbano, segundo o ciclo WLTP, e até à velocidade de 135 km/hora.





O consumo, em ciclo misto, está afixado nos 1,3 litros por cada centena de quilómetros percorridos, com as emissões de dióxido de carbono a atingir 29 g/km, ainda de acordo com o ciclo WLTP.

Para além desta motorização "electrificada", a gama é completada com um motor a gasolina e outro a gasóleo.

No campo da gasolina, o bloco turbo 1.3 TCe com quatro cilindros em linha dispõe de três níveis de potência, associados a uma caixa manual de seis velocidades (115 e 140 cv) ou a uma transmissão automática EDC de dupla embraiagem com sete relações (140 e 160 cv).





Já na vertente a gasóleo, o motor turbo 1.5 dCi, também com quatro cilindros em linha, é proposto com 115 cv de potência, podendo optar-se por uma transmissão manual de seis velocidades ou automática EDC de dupla embraiagem com sete velocidades.

Variantes R.S. e R.S. Trophy

Para os condutores que preferem uma condução mais feroz e dinâmica, chega ao nosso país o Renault Mégane R.S, acompanhado pelo R.S. Trophy, com as diferença entre ambas as versões a encontrarem-se no chassis.

Equipados com o bloco turbo 1.8 TCe com quatro cilindros em linha e 300 cv de potência, pode ser associado a uma caixa manual de seis velocidades ou à EDC de sete velocidades.





Curiosidade? A transmissão automática oferece 420 Nm de binário contra os 400 Nm avançados pela transmissão manual.

O Mégane R.S. Trophy conta com um chassis Cup, com molas mais firmes e barras estabilizadoras mais fortes, e um diferencial auto-blocante mecânico Torsen.

Uma lâmina F1 e uma grelha dianteira em favo de mel, reforçada pelo escape duplo e uma gama de jantes de desenho exclusivo, com 17 ou 18 polegadas, dão o toque agressivo ao nível de equipamento R.S. Line tão ao gosto dos fãs do modelo.

O interior prossegue a mesma linguagem desportiva, com bancos envolventes e volante em pele perfurada com o logo R.S. Line, ambos em tons de cinzento e vermelho, rematados pelos pedais em alumínio.

Renault Mégane Preços Renault Mégane Sport Tourer Preços TCe 115 Zen 24.750 euros TCe 115 Zen 25.900 euros TCe 140 Intens 26.650 euros TCe 140 Intens 27.800 euros TCe 140 R.S. Line 28.650 euros TCe 140 R.S. Line 29.800 euros TCe 140 EDC Intens

(caixa automática) 28.650 euros TCe 140 EDC Intens

(caixa automática) 29.800 euros TCe 160 EDC R.S. Line 31.050 euros TCe 160 EDC R.S. Line 32.300 euros R.S. 41.200 euros E-Tech 160 Zen 36.350 euros R.S. Trophy 46.700 euros E-Tech 160 Intens 37.750 euros R.S. EDC

(caixa automática) 43.400 euros E-Tech 160 R.S. Line 39.750 euros R.S. Trophy EDC

Blue dCi 115 Zen 28.450 euros Blue dCi 115 Zen 29.600 euros Blue dCi 115 Intens 29.850 euros Blue dCi 115 Intens 31.000 euros Blue dCi 115 R.S. Line 31.850 euros Blue dCi 115 R.S. Line 33.000 euros Blue dCi 115 EDC Zen

(caixa automática) 30.450 euros Blue dCi 115 EDC Zen

(caixa automática) 31.600 euros Blue dCi 115 EDC Intens

(caixa automática) 31.850 euros Blue dCi 115 EDC Intens

(caixa automática) 33.000 euros Blue dCi 115 EDC R.S. Line

(caixa automática) 33.850 euros Blue dCi 115 EDC R.S. Line

(caixa automática) 35.000 euros