Renault Mégane eVision antecipa 'crossover' eléctrico a lançar em 2021

A Renault apresentou esta quinta-feira o Mégane eVision, um protótipo que antecipa uma nova família de automóveis eléctricos da marca francesa.

Assente na plataforma CMF-EV (que já conhecemos do Nissan Ariya) da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, a versão de produção do Mégane eVision deve ser apresentada no final de 2021.

Com linhas que nos remetem para o universo dos coupé, este crossover eléctrico promete ser uma reinvenção do hatchback clássico, sendo que de acordo com a Renault, este formato já está 95% próximo da produção.

Com 4210 mm de comprimento, 1800 mm de largura e 1505 mm de altura, este concept - que pode ser visto como a evolução do protótipo Morphoz que a Renault apresentou no início deste ano - é mais pequeno que o Mégane da geração actual. Com um visual arrojado, destaca-se pelo capot ondulado, pela linha de tejadilho baixa e pelas grelhas com filamentos verticais.

Tal como já acontecia com o Mégane actual, a assinatura luminosa ganha uma importância redobrada no design do conjunto. As pequenas barras luminosas que contornam o logo da Renault ajudam a vincar a identidade muito própria deste modelo, que ganha jantes de 20’’ que lhe dão uma forte presença em estrada.

Destacam-se ainda os puxadores das portas embutidos, os espelhos retrovisores virtuais, o spoiler traseiro e claro, os vários apontamentos em dourado.

Quanto ao propulsor, trata-se de um único motor eléctrico de 160 kW (o equivalente a 218 cv) e 300 Nm. Este motor é alimentado por um conjunto de baterias de 60 kWh que oferece uma autonomia de 450 quilómetros (WLTP) e que suporta carregamentos rápidos a 130 kW. Ainda assim, espera-se que a versão de produção possa vir a estar disponível com vários níveis de autonomia, de acordo com a capacidade da bateria, e com um segundo motor no eixo traseiro, para tracção integral.

Graças a estes números, e tendo em conta o peso de 1650 quilos, o Mégane eVision será capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em menos de oito segundos.

Ainda não foram mostradas imagens do interior deste protótipo, mas espera-se um habitáculo elegante, bem iluminado e com muita tecnologia.