Há um novo recorde mundial de eficiência eléctrica concretizado recentemente pelo Filante Record, que destrona o conseguido pelo Mercedes-Benz Vision EQXX.

Renault Filante Record é o novo campeão do consumo eléctrico

Quinta-feira passada, o protótipo da Renault cumpriu 1.008 km no centro de ensaios UTAC em Marrocos num tempo de 9h52 minutos a uma velocidade média de 102 km/hora com uma única carga de bateria.

Cereja no topo do bolo? Um consumo médio de 7,8 kWH/100 km, mesmo se o tempo conseguido não inclua os sete minutos "gastos" na troca dos três pilotos de testes.

Surpresa (ou talvez não!) é que o Filante Record, com os seus menos de mil quilos de peso, ainda tinha 11% de carga no acumulador de 87 kWh, o suficiente para percorrer mais 120 quilómetros à mesma velocidade.

Como exemplo agora "destronado", o Mercedes-Benz Vision EQXX consumiu uns combinados 7,4 kWh/100 km em 1.010 quilómetros, mas levou 14h42 minutos para completar a distância a uma velocidade média de 68,7 km/hora.

Aerodinâmico no ponto

A seguir os passos dos conceptuais 40 CV e Étoile Filante do passado, também eles desenvolvidos para o desempenho, o projecto em questão foi optimizado em túnel de vento nesta Primavera.

As alterações incidiram na redução do tamanho das entradas e saídas de ar para limitar o atrito, e no redesenho das carenagens dianteira e traseira, que já não estão fixadas na célula central mas antes directamente nas rodas.

Esta solução permitiu libertar o fluxo de ar em redor de elementos mecânicos como a suspensão, os braços oscilantes e a transmissão.

A proeza conseguida pelo Renault Filante Record pode ser já revista nas redes sociais, numa mini série que acompanha a concepção e desenvolvimento do protótipo, até ao registo oficial da marca em Marrocos.

