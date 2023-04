Renault Austral deu 235 vezes a volta à Terra antes de chegar ao mercado

Recente vencedor do Carro do Ano no nosso país, o Renault Austral deu 235 vezes a volta ao nosso planeta em testes dinâmicos antes de chegar aos concessionários.

É o segundo modelo da marca francesa a passar pelas Corridas de Confirmação, depois do Mégane E-Tech Electric ter cumprido os mesmos ensaios em 2020.

O SUV com motorizações mild hybrid e 100% híbrida percorreu 2,8 milhões de quilómetros em todo o tipo de estradas na França, Espanha, Alemanha e Roménia, sem ignorar os percursos citadinos.

Alvaro Rodriguez Sastre, um dos trabalhadores do grupo Renault em Espanha, explica os pontos que foram alvo da atenção dos mais de 100 condutores que testaram o Renault Austral.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?