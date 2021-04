Está já na rua a campanha publicitária Híbridos por Natureza, que acompanha o lançamento do Renault Arkana, o novo SUV coupé da marca do losango que apenas será vendido na Europa com motorizações electrificadas.





Renault Arkana: campanha releva electrificação do SUV coupé

A música do anúncio é baseada no tema Johnny and Mary, de Robert Palmer, mas agora revisitado pelos parisienses Eekoz.

Na base do novo Arkana está a plataforma modular CMF-B, também usada pelos actuais Renault Clio e Captur.

A versão híbrida é equipada com o motor a gasolina E-Tech de 1.6 cilindros e quatro cilindros, de 92 cv e 148 Nm, aliado a dois motores eléctricos. O primeiro trata-se de um e-engine de 36 kW (49 cv), e o segundo um gerador de arranque de 15 kW (20 cv).

O conjunto oferece uma potência combinada de 143 cv que, de acordo com a Renault, permite ao Arkana trabalhar em modo totalmente eléctrico até 80% do tempo de condução em cidade.

Em termos de desempenho, a velocidade máxima atinge os 172 km/hora, demorando 10,8 segundos os 0 aos 100 km/hora.

Dois motores micro-híbridos também fazem parte da gama, com ambos a usarem um motor turbo a gasolina de 1.3 litros e quatro cilindros.





A eles está acoplada uma transmissão EDC de dupla embraiagem de sete velocidades, e um sistema de arranque emparelhado com uma bateria de iões de lítio de 12V.

A entrada na gama faz-se com o propulsor de 140 cv de potência, enquanto o topo de gama será proposto com 160 cv, embora o lançamento aconteça apenas em Outubro.

O Renault Arkana revela um design desportivo e elegante, onde se destaca o espaço a bordo para cinco ocupantes, e grande capacidade de carga da bagageira.





Com 4.568 mm de comprimento por 1.821 mm de largura e 1.576 mm de altura, com 2.720 mm de distância entre eixos, o porta-bagagens comporta até 513 litros de capacidade.

Três níveis de equipamento acompanham a gama – Intens, Zen e RS Line –, tendo a versão mais desportiva elementos diferenciadores no interior e no exterior.

Como em outros modelos da marca, há dois ecrãs no tabliê, com o painel de instrumentos a poder comportar visores de 4,2, sete ou 10,2 polegadas. O sistema multimédia pode ter ecrãs de sete ou 9,3 polegadas.

"Híbrido a todos os níveis e com linhas positivamente desportivas, combina capacidade de resposta com versatilidade", explica François Laurent, responsável pelo modelo.

