Faltam poucas semanas para chegar aos concessionários nacionais, mas a marca do losango já abriu as encomendas para o novo Renault Arkana, com as primeiras unidades a serem entregues no final de Junho.





Renault Arkana aberto às encomendas; saiba quanto custa

Proposto com um conceito estilístico que era, até agora, exclusivo dos topo de gama, como sublinha a insígnia francesa, é uma proposta única no segmento C.

Significa isso que, como SUV que é, distingue-se pelas suas linhas sóbrias mas francamente desportivas, reforçadas pelo estilo de um coupé.



O habitáculo dá uma impressão de qualidade e conforto, a que não é alheio o espaço disponível a bordo.

O Renault Arkana pode ser já encomendado nos níveis de equipamento Business, Intens e R.S.Line, e com as motorizações TCe 140 EDC Micro Híbrido e E-TECH Híbrido 145.

Business abre gama

A versão Business, que dá entrada à gama, beneficia de série com os faróis 100% LED, jantes em liga leve de 17 polegadas, ar condicionado automático e purificador de ar.

O sistema multimédia Easy Link com navegação, num ecrã táctil de sete polegadas, é compatível com Android Auto e Apple CarPlay.





Em termos de sistemas de segurança e apoio à condução, dispõe de câmara de marcha-atrás, alertas de distância de segurança, e de excesso de velocidade com reconhecimento dos sinais de trânsito

Oferece ainda de série o regulador e limitador de velocidade, o auxiliar ao estacionamento traseiro e dianteiro, alerta de saída de faixa e assistência à travagem de emergência activa com detecção de peões e ciclistas.

A variante Business, associada ao motor TCe 140 EDC e à caixa automática de dupla embraiagem EDC de sete velocidades, é comercializada por 31.600 euros. Já a versão E-Tech Híbrido 145 é comercializada por 33.100 euros.

Intens mais rica

A variante Intens tem um preço de 33.700 euros com o motor TCe 140 EDC, que sobe para os 35.200 euros no E-Tech Híbrido 145.





Os destaques nesta versão vão para as jantes em liga leve de 18 polegadas e para o sistema multimédia Easy Link baseado num ecrã tátil vertical de 9,3 polegadas, com navegação compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

Dispõe ainda de um painel de instrumentos de dez polegadas, assim como o sistema Multi-Sense, estofos em tecido TEP preto, e volante e punho da alavanca da caixa de velocidades em pele.

No domínio da segurança, somam-se ainda os alertas de ângulo morto e de obstáculo traseiro, e o regulador e limitador de velocidade adaptativo.

R.S. Line: espírito desportivo

A imagem mais desportiva do Renault Arkana é plasmada na versão R.S. Line, com o TCe 140 EDC a custar 36.300 euros, e o E-Tech Híbrido 145 a custar 37.800 euros.





São inúmeros os pormenores exclusivos do R.S. Line, a começar pelos logótipos que identificam a versão. As jantes em liga leve são de 18 polegadas e o pára-choques dianteiro tem uma lâmina aerodinâmica inspirada na Fórmula 1.

Dispõe ainda de protecções à frente e atrás, sendo esta com dupla saída de escape, e os retrovisores exteriores são em preto brilhante.

O habitáculo é marcado pelas decorações específicas R.S. Line a vermelho no volante e no painel de bordo.

As costuras vermelhas estão presentes nos painéis das portas, nos bancos e no apoio de braço central, com o interior a ser rematado pelos pedais em alumínio e o tecto em preto.





No que toca à tecnologia já presente na versão Intens, o R.S. Line ganha um carregador de telemóvel por indução e volante aquecido.

Os bancos são em couro Alcantara, com os dianteiros a disporem de regulação eléctrica e sistema de aquecimento.

Os sistemas de segurança e apoio à condução são reforçados pelo alerta de obstáculo lateral e para o Easy Park Assist, que permite o estacionamento mãos-livres.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?