Renault aposta no hidrogénio com novo protótipo

A Renault tem um novo protótipo para anunciar em Maio e até já lançou a primeira imagem do modelo para as redes sociais.

Principal novidade? Será um concept car a hidrogénio, como forma de exemplificar a estratégia de desenvolvimento sustentável preconizada pelo construtor francês.

Ao mesmo tempo, irá mostrar o progresso da marca na economia circular através da recuperação de materiais reciclados e recicláveis.

Pela primeira (e única) imagem do protótipo, percebe-se uma dianteira fechada com um forte carácter, ladeada por faróis LED com um visual francamente agressivo.

O pára-choques musculado ganha luzes diurnas nas laterais, destacando-se o símbolo iluminada da marca do losango ao centro.

As inovações tecnológicas instaladas a bordo também estão concebidas para garantirem a segurança do condutor.

Fica agora por saber se se trata de um SUV ou de um hatchback, já que a imagem não revela as formas do modelo.

Concebido sob a direcção de Gilles Vidal, director de design da Renault, o concept car faz parte do objectivo da empresa para atingir um mix de energia 100% eléctrica até 2030.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?