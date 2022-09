Renault 5 Turbo: protótipo celebra desportivo em modo eléctrico

A Renault já tinha prometido que 2022 seria repleto de surpresas na celebração dos 50 anos de um dos seus modelos mais icónicos.

A uma semana da sua estreia virtual, a marca do losango revela nas redes sociais um novo protótipo do Renault 5 Turbo mas agora movido a electrões.

É uma espectacular reinterpretação 100% eléctrica do compacto urbano, tendo com fonte de inspiração o mundo dos videojogos.

As imagens estão escurecidas para manter escondidos os detalhes do desportivo mas, mesmo assim, é possível discernir uma enorme asa traseira.

E, tal como no Renault 5 Turbo dos anos 80, percebe-se que os guarda-lamas, as rodas aerodinâmicas e as saias laterais são muito musculados.

Dentro do habitáculo, percebe-se uma barra que faz parte da gaiola de segurança, o que "atira" o protótipo para as pistas de competição.

Após a apresentação online na próxima quinta-feira, o concept car será exibido, na Chantilly Arts & Elegance Richard Mille no fim-de-semana seguinte.

A estreia ao grande público será feita no salão automóvel de Paris, que arranca a 17 de Outubro na Cidade Luz.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?