A Renault confirmou que irá reviver o clássico 4L mas agora como um eléctrico retrofuturista. E já há imagens do novo modelo, embora ainda muito fugidias, dando apenas para perceber a área frontal e as suas linhas de perfil.





Renault 4 está de volta: eis o novo 4ever

O 4ever, que se junta ao Renault 5 e ao MeganE, será um dos dez novos modelos 100% electrificados que o grupo francês ira lançar até 2025.

"Clássico e intemporal" foi como Luca De Meo confirmou o novo modelo esta quarta-feira na eWays Electro Pop. O homem forte do grupo Renault não se alongou muito nos detalhes do 4ever durante a apresentação virtual.

Apenas sublinhou que irá usar a mesma plataforma CMF-BEV em que será montado o "eléctrico" Renault 5 e com um tamanho em tudo semelhante.

Se o Renault 5 será concebido como um hatchback desportivo, tudo indica que o 4ever assumirá as formas de um crossover compacto.

Ambos os modelos deverão beneficiar do novo motor eléctrico e da nova bateria que o construtor gaulês está a desenvolver.

Essa tecnologia permitirá reduzir os custos dos citadinos elétricos, com Luca De Meo a assegurar que os custos do Renault 5 poderão ser 33% inferiores aos do Zoe.

Aliás, a meta do grupo Renault em concretizar 90% das suas vendas em modelos elétricos até 2030, irá exigir a produção de 1 milhão de veículos.

As plataformas CMF-BEV e CMF-EV, com esta última a sustentar o Nissan Ariya e o futuro Renault MeganeE, serão essenciais para alcançar o objectivo.

A Renault também confirmou que a plataforma CMF-BEV será usada para uma nova furgoneta eléctrica. Embora sem revelar detalhes, o esboço aponta para um modelo em tudo semelhante à da Renault 4 Fourgonette dos anos 60 e 70.

Confirmada está o fim da produção do Zoe, quando o seu ciclo de vida terminar em 2024, sem estar definido um sucessor directo para o citadino.

De Meo explicou que "será naturalmente substituído pelos produtos que hoje mostrámos", não deixando um vazio quando o modelo for descontinuado.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?