O que fazem um DeLorean DMC-12 e um Porsche Taycan lado a lado? Não será, com certeza, uma drag race para ver quem chega primeiro ao futuro.





'Regresso ao Futuro': 1,21 GW para o Porsche Taycan

Afinal, trata-se apenas de uma campanha publicitária da marca germânica para explicar que o seu "eléctrico" tem acesso a mais de 1,21 gigawatts de potência combinada.

O vídeo com os dois carros é uma referência directa à energia necessária para alimentar a máquina do tempo no filme Regresso ao Futuro.

O número é tão avassalador que é suficiente para os 1.042 postos de carregamento rápido, com 4.800 carregadores individuais, que a Porsche tem na Europa (372 estações Ionity) e na América do Norte (670 estações Electrify América).

O anúncio lançado na quinta-feira coincide com o Back to the Future Day, que marca o dia em que Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, recua no tempo.

