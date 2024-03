Real e virtual em fusão na Cupra Garage City Lisboa

Dois anos passados sobre a inauguração da Cupra Garage City em Lisboa, o real e o virtual unem-se em força naquele espaço ao longo deste Março.

Os adeptos dos videojogos poderão apreciar esta fusão com a Cupra VR Experience enquanto conduzem os modelos da marca no Forza Horizon 5.

A agenda deste mês também traz conversas inspiradoras nas Cupra Talks by Executiva, com a primeira sessão do ano a arrancar no dia 14

A insígnia desportiva destaca ainda a importância do design no Fast Talk & Fashion Show Case a 21 de Março com o projecto de moda nacional THE.

A exposição Watch Your Self by Rueffa, apoiada na colecção Selfie Dollar, assinala o regresso da artista neo-pop à City Garage Lisboa até 8 de Maio.

