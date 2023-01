Rali Safari: Porsche recupera ''pinturas'' históricas no 911 Dakar

Há novas decorações para dar mais impacto na estrada ao novíssimo Porsche 911 Dakar.

Depois do pacote Rallye Design, que dá corpo ao desportivo que venceu em 1984 o rali Paris-Dakar, a marca de Estugarda avança com mais três propostas.

Os novos pacotes gráficos são inspirados nas "pinturas" dos modelos que correram nos Rali Safari de 1971, 1974 e 1978.

Certo é que qualquer uma destas três opções é bem mais barata do que a película Rallye Design que reveste o novo super desportivo.

Afinal, aos 264.041 euros que é pedido pelo 911 Dakar, há a somar mais 26.937 euros para o trabalho "recriado" pela divisão Exclusive Manufaktur da Porsche.

Claro que nesse valor estão igualmente incluídos as jantes pintadas em branco e os estofos Race-Tex que cobrem os bancos.

Os decalques "colados" no modelo de 1978 recupera as cores onduladas da Martini Racing Team em azul claro e escuro, a que se soma o laranja.

O número 14 nas portas relembra o 911 SC do Grupo 4 que Vic Preston Jr. levou ao segundo lugar no rali, sendo proposto por 5.950 euros na Alemanha.



Se esta colagem é a que mais apela aos sentidos, as outras duas também não perdem muito em termos de impacto visual.

O revestimento do Porsche 911 S profundamente modificado com que a marca se estreou no rali em 1971 custa 4.165 euros.

Todavia, o que distinguia o modelo de competição do convencional eram os decalques pretos que cobriam o capô, os guarda-lamas dianteiros e as portas.



O número 19 homenageia o carro que os polacos Sobieslaw Zasada e Marian Bien levaram à quinta posição da prova.

Os mesmos 4.165 euros custa o revestimento do 911 Carrera 2.7 RS que Björn Waldegard e Hans Thorszelius levaram ao segundo lugar na edição de 1974.

